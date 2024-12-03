 

Рецепт без вреда для фигуры: можно даже на ночь

03.12.2024, 1:40, Новости дня
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Овощной смузи с авокадо и шпинатом

Ингредиенты

  • Авокадо – ½ шт.
  • Шпинат свежий – 50 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Вода или миндальное молоко – 100 мл
  • Лимонный сок – 1 ч. ложка
  • Семена чиа – 1 ч. ложка (по желанию)

Приготовление

  • Подготовка ингредиентов: Очистите авокадо и огурец. Нарежьте их крупными кусочками.
  • Шпинат: Промойте шпинат и обсушите его.
  • Смузи: Поместите все ингредиенты в блендер: авокадо, огурец, шпинат, воду или миндальное молоко, лимонный сок. Взбивайте до однородной консистенции.
  • Семена чиа: Если используете семена чиа, добавьте их в готовый смузи и перемешайте ложкой.
  • Подача: Перелейте смузи в стакан и наслаждайтесь!

    • Этот смузи богат полезными жирами, витаминами и минералами, а также обладает низким содержанием калорий. Отличный выбор для позднего перекуса!


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