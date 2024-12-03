Рецепт без вреда для фигуры: можно даже на ночь

Овощной смузи с авокадо и шпинатом Ингредиенты Авокадо – ½ шт.

Шпинат свежий – 50 г

Огурец – 1 шт.

Вода или миндальное молоко – 100 мл

Лимонный сок – 1 ч. ложка

Семена чиа – 1 ч. ложка (по желанию) Приготовление Подготовка ингредиентов: Очистите авокадо и огурец. Нарежьте их крупными кусочками. Шпинат: Промойте шпинат и обсушите его. Смузи: Поместите все ингредиенты в блендер: авокадо, огурец, шпинат, воду или миндальное молоко, лимонный сок. Взбивайте до однородной консистенции. Семена чиа: Если используете семена чиа, добавьте их в готовый смузи и перемешайте ложкой. Подача: Перелейте смузи в стакан и наслаждайтесь! Этот смузи богат полезными жирами, витаминами и минералами, а также обладает низким содержанием калорий. Отличный выбор для позднего перекуса!