 

Зеленский – “Украине не хватает сил для возвращения территорий”

03.12.2024, 0:40, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству “Киодо Цусин” призвал к вступлению Украины в NATO, а также признал, что вернуть захваченные Россией территории военным путем будет крайне сложно.

“Нашей армии не хватает для этого сил. Это правда. Необходимо найти дипломатическое решение”, – заявил он, подчеркнув, что пойти на них можно будет только после того, как Украина станет достаточно сильной для отражения новой российской агрессии.

Агентство отмечает, что, по сути, это заявление является отходом от предыдущей позиции Украины, согласно которой, необходимо добиваться полного освобождения украинских территорий военным путем.

Отвечая на вопрос про заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о возможности остановить войну за один день, Зеленский отметил, что Трамп знаком с украинским планом победы, задача которого – обеспечить Украине как можно лучшую позицию для последующих переговоров.


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