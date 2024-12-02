 

Мнение: Слабое место демократии

02.12.2024, 22:05, Разное
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Смотрим на то, что сейчас происходит в Грузии, и понимаем, что начало 21 века выявило одно неожиданное «узкое место» в самой концепции демократии. Как ни странно, это оказалась… точка входа – подсчет голосов. Это место оказалось самое мутное и непрозрачное, и поэтому – порождающее почву для всяческих недовольств и протестов. В самом деле, если речь о подсчете миллионов голосов поштучно, то, что невозможно увидеть воочию или доверить узкому кругу доверенных лиц – тут появляется площадка для недоверия, а отсюда – соблазн похерить всю эту скучную процедуру, когда вдруг проступает истинный смысл демократии: какой-то один человек или объединение получает власть, доказав, что за ними – большинство, то есть в основе архаичное представление, что власть за тем, за кем СИЛА. Нас больше (мы можем выставить на поле боя большее количество штыков), ПОЭТОМУ мы будем править.
То есть демократия – не какое-то сакральное «наделение властью» в соответствии с ЗАКОНОМ, а демократия – это торжество принципа «кто сильнее, тот и прав, а кто прав, тот и ПРАВИТ». Однако тут и оказалось, что в процедуре сокрыт тайный БАГ. В ней возможно мошенничество: рвущаяся к власти сила может подрисовать себе БУМАЖНОЕ большинство, просто нарисовать себе бюллетени с «плюсиками» в свою пользу.

И тогда у противников возникает соблазн противопоставить «нарисованному», фейковому «большинству» СВОЁ, как бы натуральное, «весомое, грубое и зримое» большинство… выведя его на улицу. На площадь перед домом правительства (вар. – перед зданием парламента). То есть демократия начинается как демократия (то есть общепринятая игра, что мы тут боремся за власть, кидая в урны бумажные бюллетени) – имитируя таким образом гражданскую войну; а потом мы как бы все признаем, что соревнования через подсчет бумажек в урнах – дурацкий спектакль, и переходим как бы «к истокам» – ЗА КЕМ ТОЛПА БОЛЬШЕ. «Оранжевые революции», которые всегда идут под лозунгом «возвращения к подлинной демократии», на деле идут под флагом потери доверия к демократии, уверяя, что «демократия в том виде, которая реализуется в этой стране, суть сплошной обман и фальсификация».

Вот как в Грузии сегодня: даже несмотря на то, что выборы в стране закончились почти месяц назад, в стране вдруг вспыхивают протестные акции по типу Майдана, с требованием отмены результатов прошедшего голосования, поскольку протестанты считают результаты фальсифицированными. Очевидно, что при таком тотальном недоверии к тому, как считаются голоса, практически любые итоги выборов будут оспаривать – или одни, или другие проигравшие.

Вообще-то, учитывая многочисленных прошлый опыт (Украина, Киргизия, Болотная в Москве), действующая авторитарная власть во всяких странах переходного периода должна особенно тщательно готовиться к тому, чтобы процедура подсчета голосов была бы максимально открытой и проверяемой со стороны всех участвующих сторон) – но царствующие автократы дружно отвечают «на это мы пойтить не могем!» – поскольку не могут быть уверены в своей популярности у масс, Чувствую неустойчивость своего положения у масс, автократы хотят заручиться возможностью «в случае необходимости» вбросить столько голосов, чтобы гарантировать себе победу на выборах… и поэтому лишь усугубляют свою «подвешенность в воздухе» перед любыми выборными кампаниями.
Очевидно, именно так произошло и в Грузии. «Грузинская мечта» оставила процедуру подсчета голосов недостаточно прозрачной – и теперь положение «правящей партии» там зашаталось. Что, если режим падет, как оно уже случилось в аналогичной ситуации 2005 года в Киргизии?

Смотрим, делаем ставки, чья же в итоге возьмет.

Источник: Размышления вольного социолога


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