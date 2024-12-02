 

Глава правительства Грузии заявил, что интеграция с ЕС по-прежнему приоритет

02.12.2024, 21:25, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на первом заседании нового правительства, назвал интеграцию в Евросоюз главным внешнеполитическим приоритетом Грузии.

По его словам, к 2028 году, когда переговоры о вступлении в ЕС будут возобновлены, Грузия должна выполнить более 90% обязательств по ассоциированию с Евросоюзом. Кобахидзе также выразил надежду на “перезагрузку” отношений с США после прихода к власти Дональда Трампа.

Глава правительства заявил, что готов к дискуссии с участниками манифестаций протеста, однако заявил, что не согласится на проведение повторных парламентских выборов. Он также сказал, что президенту Саломе Зурабишвили после истечения полномочий придется уйти с поста.


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