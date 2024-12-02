Глава правительства Грузии заявил, что интеграция с ЕС по-прежнему приоритет

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на первом заседании нового правительства, назвал интеграцию в Евросоюз главным внешнеполитическим приоритетом Грузии.

По его словам, к 2028 году, когда переговоры о вступлении в ЕС будут возобновлены, Грузия должна выполнить более 90% обязательств по ассоциированию с Евросоюзом. Кобахидзе также выразил надежду на “перезагрузку” отношений с США после прихода к власти Дональда Трампа.

Глава правительства заявил, что готов к дискуссии с участниками манифестаций протеста, однако заявил, что не согласится на проведение повторных парламентских выборов. Он также сказал, что президенту Саломе Зурабишвили после истечения полномочий придется уйти с поста.