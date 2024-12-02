Мнение «аналитика»: О выбивании духа из Украины… Россия всё правильно делает?

Пишут, что #Украина уже не страдает от российских ударов по энергосистеме, несмотря на зиму, а с них смеётся. Дескать, короткие отключения тепла и света пережить можно просто и весело, под звуки дизель-генераторов и музыку со смартфонов, подключенных к пауэрбанкам. Так, лёгкое неудобство… А ничего более серьёзного #Россия сделать не в состоянии. Слабовата стала, хвала Patriot‘ам.

Ну и миллионы на ракеты вместо масла тоже украинцев забавляют.

Справедливости ради, такой весёлый оптимизм разделяют не все. В МАГАТЭ, например, душой болеют за украинскую энергетику. От которой осталась преимущественно только атомная. «Три действующие АЭС – в общей сложности это девять реакторов – обеспечивают сейчас около двух третей генерирующих мощностей страны», – утверждают эксперты Агентства. И фиксируют новый тренд в российских ударах.

«Во время последней атаки ВС РФ в четверг удар был нанесён по критически важным объектам, связанным с тремя АЭС, — по подстанциям, которые снабжают их электроэнергией и передают в сеть выработанное ими электричество. Хотя о повреждениях атомных реакторов не сообщалось, все они в качестве меры предосторожности снизили мощность, а один был отключен от сети. Это уже третья подобная атака с конца августа», – заявило МАГАТЭ.

Итак, если раньше целью ударов были тепловые и гидроэлектростанции, а также передаточные мощности, то обстрел подстанций около АЭС, по словам западных экспертов, — более новая стратегия Владимира Путина. О необходимости которой с 2022 года кричали «рассерженные патриоты» из РФ.

Не факт, что она оправдается на 100%. Всё же за два года Украина хорошо адаптировалась к российским обстрелам энергетической инфраструктуры. Самые важные для населения объекты, такие как больницы и торговые предприятия, действительно оснащены мощными резервными генераторами. Их поставила Европа, причём «бесплатно». Частный сектор тоже обзавёлся собственной мини-генерацией. В том числе «зелёной»: солнечные панели используются вовсю, ветряки – там, где это разумно. Ассортимент источников бесперебойного питания, от небольших накопителей энергии до стационарных аккумуляторов, способных часами запитывать небольшой жилой дом, на украинском рынке способен удовлетворить любого привереду. И газа в трубах/баллонах пока хватает – то есть, проблемы с отоплением и готовкой вполне решаемы. Можно зубоскалить над «тупыми москалями», которые тратят миллионы долларов на то, чтобы украинцы тихо посидели несколько часов при свечах. В последнем есть что-то романтическое даже…

Это было «за здравие». Теперь о менее весёлом. Вся эта мини-генерация хороша именно как резервный источник электричества на несколько часов или дней. Если отключения из-за ударов по энергетике будут длиться неделями, таких резервов не хватит. А восстанавливать энергосистему с каждым новым ударом всё сложнее. Ещё чуть-чуть и начнут проявляться «эффекты домино». При вынужденном заглушении реакторов АЭС дисбалансы в энергетике Украины достигнут критических параметров, и тогда даже импорт электричества из Европы не спасёт систему от коллапса.

Есть и другая сторона вопроса. Каждый литр солярки, залитый в бак электрогенератора, не достанется ни танку, ни джипу. Каждый сбой в электропитании на промпредприятии хаотизирует и дезорганизует производственный процесс. Каждый евро, потраченный ЕС на поставки электричества для Украины, не пойдёт на покупку оружия для неё же. Какой-никакой, но «бонус» для РФ.

А параллельно «путинские удары» снижают текущую ценность украинских активов и повышают себестоимость их последующего восстановления. Украина становится всё более обременительным «призом» для Европы. И многие уже начинают это смутно подозревать.

То есть, #Россия может продолжать?

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