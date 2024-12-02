Китайцы построят по всему миру копии Великой Китайской стены

Правительство КНР анонсировало амбициозный проект по строительству точных копий Великой Китайской стены во всех странах мира. По словам представителя Минкульта Китая Ли Чжао, это поможет другим народам лучше понять величие цивилизации, а китайскому бизнесу заработать.

«Мы построим стены длиной 21 тысячу километров в каждой стране. Начнём с США – там стена пройдет от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, потом через Аляску и Канаду. А если удастся договориться с Трампом, то можем построить и стену на мексиканской границе, это будет удобно, чтобы не строить отдельно стену в Мексике», – заявил чиновник.

Отдельные проекты ведущие архитекторы подготовили и для европейских мегаполисов: стены могут появится в Лондоне, Мадриде, возле Колизея в Риме и стену в Берлине. Рассматривается возможность строительства стен и в качестве миротворческих инициатив.

«Можно строить стены на линиях разграничения воюющих сторон. Это будет способствовать миру и уменьшению интенсивности вооружённых конфликтов», – предложил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

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