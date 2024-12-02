Рупор кремлевской пропаганды: Дробышевский и современное искусство

Дробышевский в своем неповторимом стиле о современном искусстве.

Аннотация:

Современное искусство: гениальность или игра на публику? Кто-то видит в нем вершину творчества, а кто-то — лишь хаос и самодурство. Дробышевский — один из скептиков. Но сможет ли он изменить свое мнение? Вместе с художником Сергеем Бондаревым, коллекционером Денисом Химиляйне и искусствоведом Сергеем Поповым он погружается в мир современного искусства. Почему любая странная идея становится шедевром? Чем детские рисунки отличаются от работ признанных мастеров? И как найти настоящее искусство среди мусора?

Тайм-коды:

00:00 «Дробышевский+». Современное искусство

01:27 Что такое искусство?

03:57 А что относится к современному искусству?

04:54 Должно ли искусство вызывать эстетическое удовольствие?

13:26 Чем отличается творчество детей и древних людей от современных деятелей искусства?

17:15 Зачем людей заставляли любоваться «квадратиками»?

19:05 «Арт-бизнес — это такой же бизнес, как и всё остальное»

20:37 Кто двигает искусством: художник или потребители?

23:08 Почему любая глупость художников признается искусством?

25:11 Кто должен решать, что искусство, а что нет?

27:25 Признают ли картинку Малевича через 200 лет искусством?

28:35 Почему современные творцы отрицают классическое искусство?

30:56 Когда начинается право на собственное творчество?

32:48 Что важно в работе художника-абстракциониста: процесс или результат?

37:50 Зачем нужна абстракция, если есть классические картины?

42:27 Как портретистов убило появление фотографии?

43:29 Убьет ли ИИ современное искусство?

47:09 Какое влияние оказала выставка Armory Show 1913 года?

49:16 Почему о русском искусстве мало знают в мире?

50:27 Почему важно место, где находится произведение искусства?

54:41 Большая глина № 4 — это искусство?

56:52 Зачем эта скульптура стоит в центре Москвы и кому она нужна?

59:45 Какая архитектура считается современной, а какая нет?

1:04:31 Какого искусства не хватает российским городам?

1:05:21 Почему современное искусство стоит миллионы?

1:10:57 Современные художники не умеют рисовать?

1:12:10 Детские рисунки — это искусство?

1:13:09 Как найти шедевр в куче мусора?

1:15:38 Про инсталляцию «банан, приклеенный скотчем к стене»

1:17:17 Почему «дерьмо художника» стоит дорого?

1:19:19 Как полюбить современное искусство?

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