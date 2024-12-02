 

Контрразведка Минкульта обезвредила шайку троцкистов в «Ельцин-центре»

02.12.2024, 17:33, Разное
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В Екатеринбурге сотрудники контрразведки Министерства культуры при поддержке бойцов СОБР по обвинению в подрывной деятельности задержали 8 сотрудников «Ельцин-центра», пока не признанного иностранным агентом.

Оказалось, что в одном из крупнейших российских музеев последние пять лет безнаказанно орудовала шайка троцкистов и правых оппортунистов, которые вели активную деятельность по дискредитации руководства учреждения культуры.

– Установлено, что члены этой гнусной банды планировали сместить директора музея и посадить в его кресло своего человека. Далее они хотели превратить «Ельцин-центр» в орудие пропаганды своей деструктивной идеологии, – сказал руководитель контрразведки Минкульта Андрей Высоцкий.

Задержанные уже дают признательные показания. Учитывая тяжесть обвинений, им грозит от 10 до 25 лет тюрьмы. Заместитель министра культуры Надежда Преподобная в видеообращении призвала сотрудников подведомственных учреждений «не терять бдительность и сразу же сигнализировать о подозрительных коллегах».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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