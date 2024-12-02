Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1013-й день войны

Министерство обороны РФ 2 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1013-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Подразделения группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили девять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре склада с боеприпасами. Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 111-й, 120-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины “Козак” и “MaxxPro” производства США, два пикапа, три 152-мм гаубицы “МСТА-Б”, 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Комсомольское Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк “Leopard” производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины HMMWV и “MaxxPro” производства США, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Caesar” производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка “Богдана” и 152-мм самоходная артиллерийская установка “Акация”. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37082 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19590 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18847 орудий полевой артиллерии и минометов, 28935 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).