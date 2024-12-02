Мнение: Наша Игра Престолов – встречайте!

Итак, досмотрел я грандиозную САГУ про, что называется, «будни российской милиции» – сериал «Невский» от компании НТВ. Это нечто! Впечатляет сам по себе масштаб и размах: 7 сезонов, в каждом сезоне – 30 серий, серии по 50 минут каждая. Место действия – Питер, в общем, перед нами произведение на популярную тему «бандитского Петербурга». В саге два сквозных персонажа, два друга детства: один – кадровый полицейский, своего рода «идейный мент», всю, так сказать, жизнь посвятивший борьбе с преступностью. Начинает он в звании капитана, к последнему сезону дослужится до подполковника полиции.

Второй – Главный Питерский Бандит. Это тоже своего рода звание, поскольку наш второй главный герой сделал что-то вроде карьеры среди питерской «братвы» и занял среди них самое высокое место в неформальной бандитской иерархии. Героя называют «смотрящим по Питеру». В общем, перед нами попытка показать мир «бандитского Петербурга» со всех сторон, через жизнь его главных действующих лиц – ментов и бандитов.

Ну что сказать? Получились какие-то, прости господи, «Война и мир» в мире российских сериалов. Простой подсчет показывает, что длительность всех 7 сезонов «Невского» – примерно 175 часов. На полный просмотр вам придется потратить более 7 суток. Неделю не спать и не ходить на работу, только смотреть! Круто!

Я, впрочем, склонен сравнить «Невский» с «Игрой престолов». Их роднит невероятная жестокость, обилие смертей и кровищи, напряженные сюжеты и необычная наполненность разноплановыми персонажами, обилие мрачных историй и интриг, реалистичность человеческих взаимоотношений. Даже интересно – смог бы «Невский» привлечь к себе такое же внимание зрителей на Западе? Да, скажут, что не хватает мистики и фэнтези, летающих драконов и прочего треша. Но, с другой стороны, современная Раша для западного зрителя – сама по себе экзотика и мрачная сказка.

Я думаю, что на Западе «Невский» «не зайдет», поскольку там никто не поймет, что за полиция такая в «Невском» описана. Едва ли добропорядочный европейский бюргер сможет поверить, что вот такая ПОЛИЦИЯ в принципе может существовать, и что страна с такой полицией вообще возможна. Хотя сюжеты там весьма занимательны, западные зрители едва ли смогут сродниться с героями – это будет сложнее, чем начать сочувствовать героям из несуществующего Вестероса.



Главный бандит (Д.Паламарчук)

Не то что российский зритель. Нам, россиянам, не придет в голову сомневаться «как это возможно» – мы в этом «вестеросе» живем. Точнее – в «бандитском Петербурге».

Истинные знатоки криминального жанра в искусстве постоянно сомневаются в том, что российские детективы и триллеры могут пользоваться реальной популярностью у читателей – причем именно в силу повышенной реалистичности, принятой у наших авторов. Искусствоведы говорят, что сами по себе «нуарные» произведения про убийства и поиск преступников изначально восходят к жанру народной сказки, в котором слушателя сначала надо напугать, а потом обнадежить наличием неких «добрых сил», которые стоят как бы на страже этих самых слушателей и всегда готовы вступить в бой с силами зла, разгадать все их плутни, найти и наказать злодеев. Соответственно, учат нас, в нормальном криминальном жанре должны быть эти самые «добрые силы» априори, в которых мы должны верить и на которых надеяться, что они всегда восстановят справедливость и всех спасут. Потом мы об этом читаем, видим торжество Добра и спокойно засыпаем.

В то же время в российских реалистичных детективах или полицейских сагах полицию обычно показывают без прикрас – то есть не скрывают от зрителя, что какой-то особой разницы между бандитами и полицейскими не существует, и, стало быть, никаких «сил Добра» в реальности нет. Разница лишь в том, что одни бандиты ходят в форме, а другие – без. Спрашивается – и как после причащения к такого рода искусству спокойно засыпать?!

«Невский» – это образчик «русского криминального жанра». Зашкаливающе реалистичный портрет нынешней милиции/полиции. Самый первый вопрос, который возникает после просмотра этого сериала – как его вообще разрешила нынешняя цензура? Ведь сериал дает крайне яркую и убедительную картину воистину ЖУТКОГО разложения всей, так сказать, правоохранительной системы в России. Я сам – человек впечатлительный, подверженный воздействию искусства. Меня после просмотра всей саги накрыл какой-то запоздалый страх. Как я уже рассказывал, летом (до просмотра) я сам себе устроил туристическую поездку на 4 дня в Питер – как любого москвича, меня периодически накрывает желание приобщиться к Питеру, как будто без него жизнь в России как-то неполна. Был я там в июле, в ноябре я отсмотрел «Невского», и меня по итогу вдруг накрыл запоздалый страх: блин, как же я выжил в этом страшном месте целых 4 дня?! Пример того, как волшебная сила искусства оказывается сильнее реальных впечатлений! Потому что, если уж начистоту, никаких пугающих происшествий за мои 4 дня в Питере не было от слова «совсем», питерцы были гостеприимны, город их – прекрасен. Но если по итоге меня, со свежими впечатлениями от совсем недавнего визита на настоящий Невский, так накрыло после «Невского» – какое же впечатление «Невский» оставляет у основной массы своих зрителей??

Страшное зрелище. Это и по первым ощущениям, а если вслушиваться в «послевкусие» – то и вообще мрак. Любопытно: как, при нынешнем всепроникающем разгуле цензуры, в Питере умудрялись его снимать и показывать? Это ведь, пользуясь любимым словечком наших охранителей, настоящая ЧЕРНУХА! И не просто так, где на задних каналах. Все это время «Невский» вовсю шел на федеральном канале НТВ, и, видимо, деньги на него все это время покорно выделял Газпром!

В принципе, «Невский» чем-то сродни знаменитому перестроечному фильму Говорухина с его слоганом «Так жить нельзя!» Чем больше смотришь эту реинкарнацию «бандитского Петербурга», тем сильнее это чувство у зрителя – «Так жить нельзя». Не может быть таких «правоохранительных органов» в нормальной стране. «Органов», коррумпированных буквально насквозь, сверху донизу, когда работники разных подразделений, если хотят наладить взаимодействие для поимки преступников, буквально вынуждены покупать услуги друг у друга. В системе продается и покупается буквально всё, собственные начальники сдают своих подчиненных бандитам за мзду, избиение подследственных – рутина, удар с размаху по почкам – вместо приветствия, «крышевание» «ментовской крышей» – в порядке вещей.

Непонятно, как в нынешней насквозь ханжеской стране выходят пока еще такие фильмы. Однако, сериал вроде бы очень популярный. Его успех показывает некоторые особенности восприятия у нынешней публики. Во-первых, как я уже отметил – сериал удивительно кровавый. Причем – ведь показывают буквально наше время, весь сериал подчеркнуто «про сейчас». Перестрелки – почти в каждой серии, роль полиции идет без прикрас. Меня, к примеру, поразило, как легко показан беспредел ППС, полиции на дорогах. В принципе ведь – леденящие душу эпизоды, когда показано, что люди в форме патрульно-постовой службы с полосатыми палочками то и дело тормозят на дороге автомобили – а потом крошат пассажиров из автоматов, просто чтобы ограбить?

Смотришь на такое – невольно мысль у зрителя: черт, а как же себя вести, если ты в этом чертовом Питере? Не останавливаться по требованию? Я насчитал четыре эпизода, когда бандитствующие гаишники просто убивают случайных водителей. Предупрежден – значит, вооружен? Что же, по газам давать? Но и скрываться от полиции, судя по сериалу, чревато… Гиблое место этот Питер!

Плюс – невероятно мощно показан в сериале разгул в городе наркоманов. Наркоманы в сериале вытворяют просто ужас что, режут людей только так. Удивительная картина. Реализм?

У меня даже мелькнула какое-то подозрение, что сериал вообще снят одной из «башен» для целенаправленной дискредитации российского МВД… по заказу, возможно, ФСБ. Хотя и ФСБ в сериале также показаны не слишком комплиментарно.

Об актерах. Как всегда в России, актерская игра прекрасна. «Невский», конечно, превратил в звезду российского экрана исполнителя главной роли – Паши Семенова – актера Антона Васильева. Он дико органичен в своей «Настоящего Мента». Но не хуже выступил и Дмитрий Паламарчук, играющий самую странную роль в сериале – Главного Бандита Питера по имени Фомин. Я б еще отметил актера, которого я ранее вообще не знал – Александр Саюталин, с внешностью кондового советского «пьющего дубаря в погонах». Но как же он обаятелен и страшен, показывая главного «теневого хозяина города»! Жаль, что этот актер умер не так давно, успев все-таки (блестяще) завершить свою роль.

В целом, «Невский» – грандиозное произведение. Как обычно, русские не умеют строить свою жизнь в материальном плане, но в мире искусства, когда что-то надо ВООБРАЗИТЬ – способны создать поразительную картину. Вообразить и сыграть. «Невский» – это прорыв. Огромный рывок совершил автор всего этого проекта – Андрей Тумаркин, питерский «детективщик», который раньше был как-то в тени отечественных корифеев «полицейского жанра» – Андрея Кивинова и Ильи Куликова. В лице «Невского» Тумаркин, безусловно, памятник себе воздвиг нерукотворный. ВЕЩЬ!