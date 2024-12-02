“Люди должны прозреть” – избрание Трампа вселило надежду в живущую под санкциями Долину

Родившаяся в Одессе Лариса Долина еще в 2018 году попала в “черный список” лиц, которые якобы “создают

угрозу национальной безопасности Украины”. В Незалежной певице не простили, что

она вместе с президентом России Владимиром Путиным выступала на Красной площади

в праздничном концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Позже Долину наказали за “участие в пропагандистских концертах, публичную

поддержку Путина” – ей запретили въезд не только в Самостийную, но и в Латвию.

Впрочем, самой певице на это плевать – она верна своим принципам и убеждениям. И

уверена, что после смены власти и курса в США что-то наладится.

“Я

оптимистично смотрю в будущее, – говорит певица. – Все должно измениться в

лучшую сторону. Люди просто должны прозреть. Потому что правда-то на нашей

стороне”.

А соотечественникам российская звезда рекомендует обратить внимание на Северную Корею – нашего верного партнера и союзника. “Там очень чисто, очень красиво, там очень вежливые люди, – пояснила певица. – И, самое главное,

они очень любят нашу культуру – в магазинах и кафе всегда звучит советская и

российская музыка. В общественных местах у них стоят телевизоры, где

транслируются наши новогодние концерты и концерты ко Дню Победы. Они не только

знают, но и поют наши песни. Особенно им нравятся русские военные песни, когда я

их услышала в каком-то сувенирном магазине, меня это довело до слез.