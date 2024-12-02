Новый дизайн рублей с QR-кодами и микрочипами поможет отследить путь каждой купюры

Новый дизайн рублей, помимо эстетических усовершенствований, привнесёт и технологический прорыв – Центробанк сможет отследить путь каждой купюры, после чего в России не останется неотслеживаемых платежей.

На всех новых купюрах, как пояснили в Банке России, содержится машиночитаемый QR-код. Если на тестовых и ранних образцах он вёл на страницу на сайте ЦБ, то теперь в него добавят уникальный номер дензнака. Все банкоматы и кассы оснастят его считывателем, который будет отправлять информацию о местонахождении той или иной купюры в единую информационную систему.

– Металлизированная полоса содержит серию и номер купюры, записанные магнитным способом, а QR-код дублирует этот идентификатор для считывания оптическими сканерами. Таким образом, купюры больше не будут целиком обезличенными – к примеру, при выдаче в банкомате денег с карты, в системе появится пометка о том, какие купюры сейчас на руках у определённого гражданина, – рассказали представители регулятора.

Система отслеживания наличных позволит сократить число «серых» платежей, взяток, случаев финансирования терроризма, наркоторговли или проституции. В конечном итоге наличные платежи будут настолько же прозрачны для государства, как и безналичные, рассчитывают чиновники.

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