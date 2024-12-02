 

Рупор кремлевской пропаганды: Джо Байден помиловал Хантера Байдена

02.12.2024, 11:00, Разное
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Смешное.

1. Джо Байден клятвенно обещал, что не намерен помиловать Хантера Байдена за совершенные преступления по двум уголовным делам.
2. Джо Байден помиловал перед уходом Хантера Байдена по обоим уголовным делам.

Последовательность, принципиальность, семейственность.
Непреходящие уроки демократии.

PS. Впрочем, Хантера Байдена еще могут привлечь по другим делам, по которым до уголовного дела еще не дошло и по которым Джо Байден Хантера Байдена помиловать не может.

Источник: Colonel Cassad


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