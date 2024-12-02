СМИ – Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

Журналиста и ведущего ютуб-канала “Редакция” Алексея Пивоварова задержали в Нукусе (Узбекистан) во время съемок, сообщают издание Hook и телеграм-канал “Сирена”.

Судя по имеющейся информации, журналистов задержали “для беседы”. Сотрудники местного ГУВД потребовали осмотра телефонов и отказались комментировать задержание.

Ранее Пивоваров анонсировал выпуск “Редакции” из Узбекистана. Он также писал: “Производство хлопковой пряжи местами очень залипательное зрелище… Странно, что до сих пор никто не догадался открыть хлопкотерапию”.