 

СМИ – Алексея Пивоварова задержали в Узбекистане

02.12.2024, 4:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Журналиста и ведущего ютуб-канала “Редакция” Алексея Пивоварова задержали в Нукусе (Узбекистан) во время съемок, сообщают издание Hook и телеграм-канал “Сирена”.

Судя по имеющейся информации, журналистов задержали “для беседы”. Сотрудники местного ГУВД потребовали осмотра телефонов и отказались комментировать задержание.

Ранее Пивоваров анонсировал выпуск “Редакции” из Узбекистана. Он также писал: “Производство хлопковой пряжи местами очень залипательное зрелище… Странно, что до сих пор никто не догадался открыть хлопкотерапию”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Страны Балтии договорились ввести санкции против тех, кто подавляет протесты в Грузии

02.12 / Первые в мире – в Бельгии секс-работники получили социальные права, выплаты за роды и пенсию

02.12 / Якубович не согласился расстаться с самым дорогим даже за 10 млн рублей

01.12 / Граждане 23 стран стали жертвами фишинговой атаки, использующей бренд Netflix

01.12 / В Грузии возобновились манифестации, столкновения у парламента

01.12 / Советником Трампа по Ближнему Востоку станет его сват, миллиардер из Ливана

01.12 / Салливан отказался назвать сроки возможного соглашения между Израилем и ХАМАСом

01.12 / Google Maps начинает использовать предупреждения Waze

01.12 / Швеция намерена отправить часть преступников в Эстонию, где пустуют тюрьмы

01.12 / Путин попросил у Меркель прощения за душевную боль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика