Рецепт шашлыка из кинофильма “Операция “Ы и другие приключения Шурика”

Ингредиенты

Свинина (шея) – 1 кг

Лук репчатый – 2-3 шт.

Лимон – 1 шт.

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Минеральная вода – 100 мл

Приготовление

Подготовка мяса: Нарезаем свинину на кусочки размером примерно 3-4 см. Важно, чтобы мясо было комнатной температуры перед маринованием.

Маринад: Лук очищаем и нарезаем кольцами. Добавляем лук к мясу, солим, перчим и тщательно перемешиваем руками. Выжимаем сок лимона прямо на мясо и снова перемешиваем. Заливаем минеральной водой и оставляем мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.

Жарка: Разжигаем мангал и ждем, пока угли станут красными и покроются серым пеплом. Нанизываем мясо на шампуры, чередуя с луком. Жарим шашлык над горячими углями, периодически переворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось. Время приготовления зависит от жара углей и размера кусочков, обычно это занимает 15-20 минут.

Подача: Готовый шашлык снимаем с шампуров и выкладываем на тарелку. Украшаем зеленью и подаем с лавашом, овощами и соусами по вкусу.

Этот рецепт позволит вам насладиться вкусным и ароматным шашлыком, как в культовом фильме “Операция “Ы и другие приключения Шурика”. Приятного аппетита!