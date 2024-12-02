 

Рецепт шашлыка из кинофильма “Операция “Ы и другие приключения Шурика”

02.12.2024, 4:10, Новости дня
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Ингредиенты

  • Свинина (шея) – 1 кг
  • Лук репчатый – 2-3 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
  • Минеральная вода – 100 мл

Приготовление

  • Подготовка мяса: Нарезаем свинину на кусочки размером примерно 3-4 см. Важно, чтобы мясо было комнатной температуры перед маринованием.
  • Маринад: Лук очищаем и нарезаем кольцами. Добавляем лук к мясу, солим, перчим и тщательно перемешиваем руками. Выжимаем сок лимона прямо на мясо и снова перемешиваем. Заливаем минеральной водой и оставляем мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
  • Жарка: Разжигаем мангал и ждем, пока угли станут красными и покроются серым пеплом. Нанизываем мясо на шампуры, чередуя с луком. Жарим шашлык над горячими углями, периодически переворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось. Время приготовления зависит от жара углей и размера кусочков, обычно это занимает 15-20 минут.
  • Подача: Готовый шашлык снимаем с шампуров и выкладываем на тарелку. Украшаем зеленью и подаем с лавашом, овощами и соусами по вкусу.

    • Этот рецепт позволит вам насладиться вкусным и ароматным шашлыком, как в культовом фильме “Операция “Ы и другие приключения Шурика”. Приятного аппетита!


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