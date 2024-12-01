 

Граждане 23 стран стали жертвами фишинговой атаки, использующей бренд Netflix

01.12.2024, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Bitdefender, специализирующаяся на компьютерной безопасности, зарегистрировала в 23 странах фишинговые атаки с использованием бренда Netflix.

Злоумышленники от имени Netflix присылают потенциальным жертвам СМС-сообщение с предупреждением, что их учетная запись будет отключена в течение нескольких дней, если они не обновят информацию о своей кредитной карте, пройдя по ссылке.

Нажав на ссылку, пользователь попадает на страницу, похожую по своему дизайну на Netflix, но находящуюся по другому адресу. Все данные, введенные пользователем на этой странице, отправляются мошенникам

Специалисты по кибербезопасности подчеркивают: Netflix не общается со своими клиентами с помощью СМС-сообщений. Кроме того, ни одна крупная компания, подобная стриминговой платформе, отправив пользователю ссылку, не будет просить его пройти аутентификацию (ввести логин и пароль).

По данным Bitdefender, от этой фишинговой атаки, начавшейся еще в сентябре, больше всего пострадали пользователи Netflix из Германии и Испании; тысячи пострадавших в США, Франции, Греции, Португалии, Австралии.

Как в случае прочих фишинговых атак специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из СМС-сообщений, а если вы переживаете за свою учетную запись, то введите адрес вручную в новом окне браузера.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / В Грузии возобновились манифестации, столкновения у парламента

01.12 / Рецепт супа Том ям из доступных продуктов

01.12 / Советником Трампа по Ближнему Востоку станет его сват, миллиардер из Ливана

01.12 / Салливан отказался назвать сроки возможного соглашения между Израилем и ХАМАСом

01.12 / Тест на смекалку и сообразительность: 7 вопросов, над которыми стоит подумать

01.12 / Google Maps начинает использовать предупреждения Waze

01.12 / Швеция намерена отправить часть преступников в Эстонию, где пустуют тюрьмы

01.12 / Путин попросил у Меркель прощения за душевную боль

01.12 / Президент Грузии, поддерживающая оппозицию, отказалась покидать свой пост

01.12 / Трамп объявил следующим главой ФБР Пателя, считающего Израиль “союзником номер один”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика