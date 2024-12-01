Рупор кремлевской пропаганды: Шаблонный майдан

Стандартные картины "постоять перед ОМОНом". Сколько их уже было.

В самом Тбилиси вчера очередную попытку майдана зачистили, весь центр города загажен.

Сегодня ночью ожидается продолжение.

В целом, тут по классике идет попытка цветного переворота. Если Иванишвили и Кобахидзе дрогнут и пойдут на уступки – их сожрут.

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