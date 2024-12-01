Рупор кремлевской пропаганды: Шаблонный майдан
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Стандартные картины "постоять перед ОМОНом". Сколько их уже было.
В самом Тбилиси вчера очередную попытку майдана зачистили, весь центр города загажен.
Сегодня ночью ожидается продолжение.
В целом, тут по классике идет попытка цветного переворота. Если Иванишвили и Кобахидзе дрогнут и пойдут на уступки – их сожрут.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет