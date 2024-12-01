 

Рупор кремлевской пропаганды: Шаблонный майдан

01.12.2024, 23:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стандартные картины "постоять перед ОМОНом". Сколько их уже было.

В самом Тбилиси вчера очередную попытку майдана зачистили, весь центр города загажен.

Сегодня ночью ожидается продолжение.
В целом, тут по классике идет попытка цветного переворота. Если Иванишвили и Кобахидзе дрогнут и пойдут на уступки – их сожрут.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Мнение: ЕС вредит России больше США, главный поставщик газа в ЕС и рост торговли со странами ЕС

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Площадь территорий перешедших под контроль ВС РФ в зоне СВО. 2023-2024

01.12 / Мнение: Сможет ли Россия отбиться от новых американских видеоигр?

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Будут ли чистки в американской разведке?

01.12 / Социальный фонд: никаких надбавок к пенсии для граждан, служивших в оргпреступности, не предусмотрено

01.12 / Мнение «аналитика»: О грандиозном провале «Орешника»… Удар не вышел и на копейку?

01.12 / Мнение: Итоги развития России с 2022 года, возвращение Озона в Россию и экспорт русских модных брендов

01.12 / Чубайс предлагает легализовать в России проституцию для увеличения рождаемости

01.12 / Tencent представила игровую консоль с поддержкой 3D без специальных очков

01.12 / РПЦ займётся расчётом отечественного индекса для учёных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика