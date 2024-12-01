 

Рупор кремлевской пропаганды: Площадь территорий перешедших под контроль ВС РФ в зоне СВО. 2023-2024

01.12.2024, 21:45, Разное
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Площадь территорий перешедших под контроль ВС РФ в зоне СВО. 2023-2024

Cводная таблица территориальных изменений на карте Война за раздел Украины (https://goo.gl/maps/4eum5C9giNDebgXf7) связанных с ведением боевых действий в зоне СВО за ноябрь 2024.
Зона контролируемая ВС РФ в зоне проведения СВО в ноябре 2024 увеличилась на 608,13 км² с темпом продвижения +20,27 км² в среднем за сутки, без учёта плацдарма ВСУ в Курской области.
Площадь территориального контроля ВСУ в Курской области оценивается равной 561 км² против 633 км² в октябре.

Карта goo.gl/maps/4eum5C9giNDebgXf7

https://t.me/creamy_caprice/7704 – цинк

Курская авантюра стала своеобразным водоразделом. Ее последствия для ВСУ хорошо видны территориально.

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Источник: Colonel Cassad


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