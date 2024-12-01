 

Советником Трампа по Ближнему Востоку станет его сват, миллиардер из Ливана

01.12.2024, 20:35, Новости дня
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Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит своего свата, миллиардера из Ливана Массада Булоса, своим советником по арабским делам и Ближнему Востоку.

“Массад опытный юрист и пользуется большим уважением в деловом мире, имеет огромный опыт работы на международной арене”, – написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп отмечает, что Массад Булос разделяет ценности республиканской партии, является консерватором, активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа и помог наладить связи с арабской общиной в США. “Массад – мастер по заключению сделок, непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке. Он будет ярым защитником интересов США, и я рад, что он в нашей команде”.

Сын Массада Булоса, Майкл, женат на Тиффани Трамп, младшей дочери Дональда Трампа.

Отметим, что в прошлый президентский срок советником Трампа по Ближнему Востоку был его зять, Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп. Ожидается, что Кушнер не войдет в новую администрацию, но, возможно, выступит внешним консультантом.


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