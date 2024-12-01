Советником Трампа по Ближнему Востоку станет его сват, миллиардер из Ливана

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что назначит своего свата, миллиардера из Ливана Массада Булоса, своим советником по арабским делам и Ближнему Востоку.

“Массад опытный юрист и пользуется большим уважением в деловом мире, имеет огромный опыт работы на международной арене”, – написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп отмечает, что Массад Булос разделяет ценности республиканской партии, является консерватором, активно поддерживал предвыборную кампанию Трампа и помог наладить связи с арабской общиной в США. “Массад – мастер по заключению сделок, непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке. Он будет ярым защитником интересов США, и я рад, что он в нашей команде”.

Сын Массада Булоса, Майкл, женат на Тиффани Трамп, младшей дочери Дональда Трампа.

Отметим, что в прошлый президентский срок советником Трампа по Ближнему Востоку был его зять, Джаред Кушнер, муж Иванки Трамп. Ожидается, что Кушнер не войдет в новую администрацию, но, возможно, выступит внешним консультантом.