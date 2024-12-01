Мнение: Сможет ли Россия отбиться от новых американских видеоигр?

Сбывшиеся прогнозы мало кто ценит. Вот уже лет 15 я пишу, что будущее принадлежит видеоиграм, которые заберут в итоге почти весь рынок человеческих развлечений у фильмов, музыки, спорта, театра и даже книг. Вначале надо мной смеялись, как над Махатмой Ганди, но в итоге я оказался прав, и про мои сбывшиеся прогнозы… забыли. Широкой публике и разного рода ораторам неприятно вспоминать о своих ошибках, поэтому когда некое событие происходит, практически все делают вид, будто предвидели случившееся заранее, и будто бы давно знали, что «к этому всё идёт».

Аналогичным образом сейчас большинство уверено, будто всегда знало про смертельную опасность дружбы с США, про моральный облик нашей творческой интеллигенции и про последствия надевания на голову кастрюль. И если американский доллар уйдёт в ожидаемую гиперинфляцию, то люди, которые шутят сейчас про слабый рубль и держат пачку долларов под матрасом, будут убедительно рассказывать друг другу и сами себе, что не рухнуть доллар никак не мог.

Как показывают исследования, у аудитории очень короткая память. Аудитория любит, когда ей уверенно объясняют настоящее и ещё более уверенно предсказывают будущее. Отчасти поэтому Владимир Вольфович стал звездой и пророком, тогда как реальные эксперты, которым действительно удалось предвидеть некоторые важные тенденции, широкой публике практически неизвестны.

В инфосфере не работает заклинание «как я и говорил». Если вы реально что-то говорили, и оно сбылось, всем наплевать. Если вы говорили прямо противоположное, а теперь врёте, будто всё предсказывали верно, всем тоже наплевать. Никто не будет сидеть с калькулятором и высчитывать, в скольки процентах случаев вы оказались правы. Максимум, на который вы можете надеяться — войти в историю в качестве мема: вот как дама, которой было жалко тех, кто покупал доллар по 35 рублей.

Так вот, возвращаясь к видеоиграм. В сентябре лично президент Путин поручил правительству выделить средства на развитие русской индустрии видеоигр (ссылка):

…предусмотреть выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на поддержку отечественных разработчиков видеоигр, рассмотрев вопрос о предоставлении указанных бюджетных ассигнований и иной поддержки, в том числе с привлечением внебюджетных средств, профильному институту развития автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета»…

Вы знаете работу Института развития интернета (ИРИ) по игре «Смута», которая по ряду причин получилась не очень, однако «Смута» — это только первый блин, в 2025 году среди русских игроделов распределят 2 миллиарда рублей. Эти 2 миллиарда имеют скорее символическое значение, так как большая часть игр делается на деньги частников, однако важно, что мракобесам дали линейкой по рукам: государство теперь не сражается против игр, а финансирует их.

В русских колледжах тем временем вводят специальность разработчиков видеоигр (ссылка). Опять-таки, показатель: ещё недавно в Минпросвете считали видеоигры дурной привычкой типа той, за которую был наказан второй сын Иуды, а теперь вот, пожалуйста, разработка игр стала занятием официальным и даже престижным.

У нашей системы образования полно проблем. Даже если оставить за скобками её сомнительную эффективность, в вузах и колледжах есть откровенно неправильные вещи: к примеру, открытые иноагенты-вербовщики, склоняющие перспективных студентов к эмиграции, или кафедры альтернативной медицины. И то, и то цветёт совершенно открыто, на виду у всех, так что оба некрасивых явления можно было бы при наличии политической воли прихлопнуть за один месяц… Впрочем, это всё тема для отдельных бесед. Повторюсь, тут важно изменение отношения государства к видеоиграм.

Ещё новость: в «Сколково» запустили подразделение «Sk игры» (ссылка). Это уже от Москвы, причём как приоритетное для Москвы направление. Напомню, что в Москве и окрестностях живут 22 млн человек, причём — простите за правду — относительно богатые и технологически продвинутые 15%. Характерный штрих — участие в запуске «Sk игры» принял руководитель московского Департамента культуры. Ещё недавно было иначе: под культурой в России по умолчанию подразумевались или этнические танцы подчёркнуто нерусских коллективов, или склизкий арт-хаус в исполнении патентованных русофобов из творческой тусовки. Теперь, как видите, как минимум в Москве осознали, что реальная культура в 2024 году — это прежде всего видеоигры, и уже потом, со значительным отрывом от первого места, вотчины всех прочих муз.

Впрочем, «большое» министерство культуры — не московское, а общероссийское — держит ещё старые позиции. В новостях там оленеводство, «уникальные традиции регионов», юбилеи заслуженных коллективов и расшитые золотом костюмы киновоплощений. Про видеоигры нет ничего, зато есть мероприятие в честь Николая Островского, который — скажу мягко — внёс в русскую культуру скорее отрицательный вклад.

В любом случае, процесс «легализации» видеоигр в России потихоньку идёт. По мере смены поколений, то есть по мере выхода на пенсию политиков, которые с компьютером «на вы», видеоигры неизбежно займут в России заслуженное место «важнейшего из искусств».

Беда в том, что после выборов Дональда Трампа нас начало поджимать время. До последнего времени западные игры были безнадёжно испорчены натужной левацкой повесткой, что делало их не только менее конкурентоспособными, но и парадоксальным образом менее ядовитыми — игроки с Глобального Юга ясно видели весь этот радужный официоз, и их от него тошнило. Свежеизбранный Дональд Трамп, однако, много раз недвусмысленно заявлял, что будет бороться против марксистской повестки и против глубинного государства, чтобы вернуть США если не в золотой век 1950-х, то хотя бы в эпоху культурной доминации восьмидесятых-девяностых, то есть в эпоху фильмов про Рэмбо, Терминатора и Лилу.

Вот, к примеру, одна из ласточек перемен — «реклама» автомобиля Вольво (видео). Русских субтитров там нет, так как менеджеры Вольво обязаны считать русских врагами, поэтому я кратко перескажу суть. Под видом рекламы автомобиля нам показывают аномально длинное, четырёхминутное видео про белую, разнополую и обеспеченную семью, которая счастлива завести ребёнка, причём не в 40+ лет, а, судя по видеоряду, примерно в 25 лет. Ещё одна хлёсткая пощёчина европейским ценностям: главную роль в воспитании дочери играет отец. Сам автомобиль Вольво тоже в «рекламе» появляется, и в комментариях под видео восхищённые зрители даже обещают его купить, однако совершенно ясно, что видео — не про автомобиль.

Не вполне понятно, как с этим собирается конкурировать наша официальная пропаганда, приёмы которой сводятся к искажению фамилий, к передразниванию писклявым голосом, к шуткам про задний привод и к притянутым за уши цитатам из речей руководителей Третьего Рейха. Да, в России тоже есть талантливые режиссёры, однако пропагандой заняты не они…

Снова вернёмся к видеоиграм. Илон Маск, который искренне ненавидит марксистов за то, что они оскопили его сына, заявил, что всерьёз вкладывается в компьютерные игры (ссылка). Он прямо заявляет, что разработчики игр и журналисты «идеологически захвачены», и что он намерен это изменить — то есть, другими словами, вытеснить из их голов идеологию Сороса идеологией МАГА.

Возврат к США к традиционным ценностям может стать большой проблемой для России, так как если Трамп добьётся своей цели, то очищенная от левацкой повестки западная индустрия по производству видеоигр будет невероятно сильна. В новых играх мы увидим крепких гетеросексуальных мужчин, красивых белых женщин, борьбу сильных людей против очевидного зла и, что особенно неприятно, неудержимо манящую американскую мечту. Русские при этом будут в американских играх выставляться заблудшими душами, которым надо кооперироваться друг с другом, чтобы вредить злочинной власти в Кремле в ожидании момента, когда их позовут через соцсети на майдан…

Наши позиции отнюдь не безнадёжны — у нас есть и талантливые разработчики, и зрелые студии, и вот теперь даже государственная поддержка индустрии. США, в свою очередь, пытаются провернуть фарш назад, что очень непросто. Далеко не факт, что у США получится выздороветь, так как глубинарии будут мочить патриотов Америки всеми способами, и так как болезнь левизны зашла уже на Западе очень далеко. Наконец, мы на игровом поле не одни — есть ещё, например, и Китай.

Предсказать, что будет дальше, я не могу — возможны очень разные сценарии. Но всё же один осторожный прогноз я сделаю. Судя по многим факторам, в индустрии видеоигр водятся деньги. Если в вас жив дух авантюризма, и вы ищете способ стать богатым и знаменитым, задумайтесь о разработке компьютерных игр: в этой отрасли у многих есть шанс.