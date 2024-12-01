 

Тест на смекалку и сообразительность: 7 вопросов, над которыми стоит подумать

01.12.2024, 18:15, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. На часах 11:45. Сколько будет, если поменять стрелки местами?

А. 9:00

Б. 8:40

В. 6:15

2. Сила притяжения действует на яблоко, которое …

А. любое

Б. падает

В. висит

3. Сколько углов будет у прямоугольного стола, если один угол спилить?

А. 4

Б. 5

В. 6

4. Вам нужно распилить бревно на 11 частей. Сколько надпилов Вы сделаете?

А. 11

Б. 12

В. 10

5. В корзине лежало 5 морковок и 5 яблок. Кролик стащил одну одну морковь. Сколько фруктов осталось в корзине?

А. 9

Б. 5

В. 10

6. В семье три сестры, у каждой по два брата. Сколько всего детей в семье?

А. 5

Б. 6

В. 12

7. Дано 2 чайника одинаковой ширины: один высокий, второй низкий. Какой чайник вместительнее?

А. низкий

Б. высокий

В. оба одинаково вместительны

ОТВЕТЫ

1. А. 9:00

2. А. любое

3. Б. 5

4. В. 10

5. Б. 5 (морковь – овощ)

6. А. 5

7. В. оба одинаково вместительны (если начать наливать воду, то налить воду удастся только до уровня носика в высокий чайник, а так как как низкий чайник такой же по ширине, то они оба вместительны)


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