Тест на смекалку и сообразительность: 7 вопросов, над которыми стоит подумать
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ВОПРОСЫ
1. На часах 11:45. Сколько будет, если поменять стрелки местами?
А. 9:00
Б. 8:40
В. 6:15
2. Сила притяжения действует на яблоко, которое …
А. любое
Б. падает
В. висит
3. Сколько углов будет у прямоугольного стола, если один угол спилить?
А. 4
Б. 5
В. 6
4. Вам нужно распилить бревно на 11 частей. Сколько надпилов Вы сделаете?
А. 11
Б. 12
В. 10
5. В корзине лежало 5 морковок и 5 яблок. Кролик стащил одну одну морковь. Сколько фруктов осталось в корзине?
А. 9
Б. 5
В. 10
6. В семье три сестры, у каждой по два брата. Сколько всего детей в семье?
А. 5
Б. 6
В. 12
7. Дано 2 чайника одинаковой ширины: один высокий, второй низкий. Какой чайник вместительнее?
А. низкий
Б. высокий
В. оба одинаково вместительны
ОТВЕТЫ
1. А. 9:00
2. А. любое
3. Б. 5
4. В. 10
5. Б. 5 (морковь – овощ)
6. А. 5
7. В. оба одинаково вместительны (если начать наливать воду, то налить воду удастся только до уровня носика в высокий чайник, а так как как низкий чайник такой же по ширине, то они оба вместительны)
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