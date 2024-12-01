Tencent представила игровую консоль с поддержкой 3D без специальных очков

Китайский игровой гигант Tencent анонсировал Sunday Dragon 3D One — портативную игровую консоль с рядом интересных функций. Главной из них является поддержка 3D-изображения без использования соответствующих очков или гарнитуры. Картинка на экране адаптируется под зрение геймера, которое отслеживается через систему видеокамер.

Известно, что у 3D One будет OLED-дисплей с диагональю 11 дюймов, разрешением 2560 x 1440 и частотой обновления 120 Гц. Новинка от Tencent оснащена процессором Intel Core Ultra 7 258V. Чип Lunar Lake имеет 4 ядра Lion Cove и 4 ядра Skymont, может разгоняться до 4,8 ГГц и поставляется с Intel Arc Graphics 140V с 8 ядрами Xe2. Здесь есть 32 ГБ памяти LPDDR5X, 1 ТБ постоянной памяти и аккумулятор с зарядкой 100 Вт.

Боковые рукоятки являются съемными, чтобы консоль можно было использовать в качестве планшета. К ней также можно подсоединить клавиатуру. Но есть один крупный минус – это пока что не более чем действующий прототип, совместный эксперимент Tencent Games и Intel. Превратится ли он в полноценное коммерческое изделие — большой вопрос. Как минимум потому, что объем контента, оптимизированного под 3D-формат, все еще крайне ограничен.

Источник — Techspot