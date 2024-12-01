 

Швеция намерена отправить часть преступников в Эстонию, где пустуют тюрьмы

01.12.2024, 15:35, Новости дня
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Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер посетил на минувшей неделе Таллинн и провел переговоры со своей эстонской коллегой Лийзой Пакоста. Одной из обсуждавшихся тем стало направление части шведских заключенных в эстонские тюрьмы.

Управление тюрем Швеции неоднократно предупреждало, что пенитенциарные учреждения переполнены. В качестве одного из возможных решений рассматривалась возможность отправить заключенных в другие страны. Другие варианты – использование судов в качестве плавучих тюрем и перевод под домашний арест с применением электронных браслетов.

В то же время в Эстонии благодаря эффективной борьбе с преступностью пустует до половины мест в тюрьмах. Предполагается, что эстонские тюрьмы смогут принять 250-500 преступников дополнительно, а их содержание здесь окажется значительно дешевле, чем в Швеции. В направлении преступников в Эстонию заинтересована и Великобритания.


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