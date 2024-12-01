 

РПЦ займётся расчётом отечественного индекса для учёных

01.12.2024, 15:33, Разное
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Синодальный отдел по делам науки Русской православной церкви (РПЦ) возьмёт на себя ответственность за расчёт Индекса учёных, докторантов и аспирантов (ИУДА).

Он станет отечественной альтернативой западным системам оценки научных достижений, таким как Scopus и Web of Science.

– Мы хотим создать систему, которая будет учитывать не только количество публикаций, но и духовную составляющую научного труда, – заявил глава отдела отец Владимир Тихонов.

Он также отметил, что в новом индексе особое внимание уделят работам теологов и торсионных физиков, так как их вклад в развитие науки часто недооценивается. Расчёт ИУДА будет основываться на традиционных православных ценностях и принципах.

– Важно понимать, что наука – это не просто набор формул и экспериментов, а путь к познанию истины, который должен соответствовать нашим культурным и духовным традициям, – добавил он.

Как утверждают в Синоде, ИУДА уже начал функционировать в тестовом режиме. Первые результаты планируется представить общественности в конце текущего года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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