Лазерная эпиляция: 6 вопросов, которые волнуют женщин, но им неловко спросить

Мечтаете о гладкой коже без необходимости бриться каждый день? Лазерная эпиляция может сделать эту мечту реальностью. Но перед тем как записаться на процедуру, у вас наверняка возникнут вопросы. Ответы на них желательно найти до того, как вы зайдете в кабинет специалиста. Вот 6 распространенных вопросов, которые волнуют женщин, но они стесняются их задать.

Стоит ли бриться перед эпиляцией лазером?

То, какими должны быть волоски перед лазерной эпиляцией, определяется используемой технологией. Для традиционной процедуры александритовым лазером оптимальна длина щетины 2-3 мм. Ее можно получить, сбрив волосы до процедуры за 2-3 дня.

При динамической эпиляции бритье осуществляется прямо перед сеансом. Перед началом удаления волос лазером и между сеансами специалисты рекомендуют только бритье. Все прочие способы ликвидации волос (воск, сахарная паста, электроэпиляция) могут повлиять на эффективность лечения.

Пить алкоголь перед эпиляцией можно или нет?

Что касается алкоголя, то перед лазерной процедурой особых ограничений нет. Однако для достижения наилучших результатов и снижения риска побочных эффектов рекомендуется воздержаться от приема любых видов антибиотиков и других сильных препаратов.

Сделать это нужно за две недели до первой процедуры и потом не пить в течение всей длительности курса лечения. Эти лекарственные средства повышают восприимчивость кожи к свету, что может негативно сказаться на эффективности и безопасности этой процедуры.

Больно ли делать эпиляцию лазером?

Этот вид эпиляции может вызывать небольшой дискомфорт, но его легко устранить с помощью специальных гелей. Для людей с чувствительной кожей есть особая технология, которая делает процедуру практически безболезненной.

Неприятные ощущения возникают из-за нагревания кожи, но новейшие медицинские лазеры оснащены охлаждающими системами. Если вы очень чувствительны, можно использовать обезболивающие кремы перед процедурой.

Сколько будет длиться каждый сеанс?

Продолжительность сеанса эпиляции не постоянна. Она может меняться в зависимости от зоны, которую нужно обработать, а также от применяемой технологии. К примеру, удаление волос на верхней губе займет всего 10 минут, а на ногах – до полутора часов. Нужное количество сеансов для полного эффекта “плавает” в зависимости от особенностей организма каждого клиента.

В среднем требуется от 5 до 8 процедур. Однако, на этот показатель могут влиять такие факторы, как имеющиеся у человека гормональные изменения, его природная скорость роста волос, обрабатываемая зона и другие. Между сеансами интервалы тоже бывают разными. Они индивидуальны, но в среднем составляют 4-6 недель.

Можно ли беременным идти на эпиляцию лазером?

Беременность и время кормления грудью – это периоды запрета для эпиляции. Несмотря на то что лазерное излучение воздействует только на волосяные фолликулы, организм будущей мамы и кормящей матери претерпевает значительные гормональные изменения, что может привести к непредсказуемым реакциям на процедуру.

Если вы забеременеете, а курс эпиляции будет не закончен, процедуру придется прервать. С окончанием грудного вскармливания можно будет продолжить лечение. Обратите внимание, что во время беременности всплески выработки гормонов нередко ускоряют рост волос, что может повлиять на результат процедуры.

После лазерной эпиляции волосы будут еще расти?

В перерывах между процедурами происходит активация спящих волосяных фолликулов, что приводит к возобновлению роста волос. Периодичность сеансов определяет специалист, и она будет для каждого своя. Кому-то хватит и трех визитов в клинику, кому-то понадобится не меньше восьми.

Быстрота роста волос, выработка гормонов, обрабатываемая зона – все это влияет. После завершения полного курса лазерной эпиляции рост волос значительно замедляется или прекращается на длительный срок. Иногда при всплеске определенных гормонов возможно возобновление роста.

При правильном выборе клиники, опытного специалиста и соблюдении всех рекомендаций лазерная эпиляция является безопасной процедурой. Современные лазерные аппараты оснащены системами охлаждения, что минимизирует риск ожогов. Однако, как и любая медицинская процедура, лазерная эпиляция имеет свои противопоказания, о которых необходимо узнать заранее.