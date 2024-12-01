Тест: освежит в памяти школьные уроки по математике

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01.12.2024, 13:15, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки, называется

А. Угол

Б. Прямая

В. Луч

2. Чтобы найти неизвестный множитель, необходимо

А. Делимое разделить на произведение

Б. Произведение разделить на другой множитель

В. Частное умножить на делитель

3. Линия, которая не имеет ни начала ни конца, называется

А. Прямая

Б. Радиус

В. Луч

4. Равенство, содержащее букву, значение которой надо найти, называют

А. Произведением

Б. Корнем

В. Уравнением

5. Действие, при котором по произведению и одному из множителей находят другой множитель, называют

А. Деление

Б. Умножение

В. Произведение

6. Замкнутая линия, все точки которой лежат на одинаковом расстоянии от одной точки, называют

А. Окружность

Б. Площадь

В. Периметр

7. Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка в реальности, называют

А. Пропорция

Б. Масштаб

В. Расстояние

ОТВЕТЫ

1. А. Угол

2. Б. Произведение разделить на другой множитель

3. А. Прямая

4. В. Уравнением

5. А. Деление

6. А. Окружность

7. Б. Масштаб


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