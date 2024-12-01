Рупор кремлевской пропаганды: Мы обречены
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ну тут действительно, трудно возразить специалисту.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Ну тут действительно, трудно возразить специалисту.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
01.12 / Секретариат ОДКБ закупил флаги Грузии
01.12 / Мнение «аналитика»: О мощи и немощи России в одном… К чему готовится Кадыров?
01.12 / Геннадий Хазанов отмечает день рождения: 7 интересных фактов из жизни артиста
01.12 / «Один народ, одна демократия, один президент» – Маск представил концепцию либертарианской демократии
01.12 / Мнение «аналитика»: О грядущем π-це в Америке… Всё уже готово?
01.12 / Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски
01.12 / Мнение: Про Сухановскую тюрьму
01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, закончена
01.12 / Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366