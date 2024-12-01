 

«Один народ, одна демократия, один президент»: Маск представил концепцию либертарианской демократии

01.12.2024, 9:33, Разное
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Американский миллиардер Илон Маск опубликовал статью, в которой предложил концепцию либертарианской демократии (libertarian democracy). С точки зрения автора, она станет эффективной заменой для «устаревших и истлевших либеральных институтов» и будет базироваться на принципе «Один народ, одна демократия, один президент».

На смену старому порядку, основанному на woke-культуре и декоративных демократических процедурах, приходит мудрое руководство высокостатусных мужчин, объявил Маск. Во главе страны встанет Верховный Президент, избираемый на совете самых богатых и известных людей страны, исключая артистов. Раз в месяц он будет обращаться к народу США, объявляя очередной перечень выявленных врагов Америки и слушая «humble petitions» от народных делегатов. Процесс обращения к Верховному Президенту предварительно решили назвать «direct line with Donald Trump».

В то же время Маск подчёркивает, что опасения оппонентов Трампа о превращении США в тоталитарное государство необоснованы – напротив, страна станет более гуманной и «на первых порах будет только высылать своих врагов в Мексику с лишением гражданства».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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