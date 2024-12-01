Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски
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Ингредиенты
Для теста:
- Мука – 500 г
- Теплая вода – 250 мл
- Сухие дрожжи – 1 пакетик (7 г)
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
Для начинки:
- Сулугуни или имеретинский сыр – 400 г
- Сливочное масло – 50 г
- Яйца – 2 шт.
Приготовление:
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.
- Просейте муку, добавьте соль и растительное масло.
- Соедините жидкую часть с сухой, замесите мягкое эластичное тесто. Если необходимо, добавляйте муку понемногу, чтобы тесто не липло к рукам.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не увеличится вдвое.
- Натрите сулугуни на крупной терке.
- Добавьте половину сливочного масла, порезанного на мелкие кусочки, и тщательно перемешайте.
- Разделите тесто на 4 равные части.
- Каждую часть раскатайте в овальную лепешку длиной около 30 см.
- На одну сторону лепешки выложите начинку, оставляя края свободными.
- Сложите вторую половину лепешки поверх начинки, формируя лодочку. Хорошо защипните края, чтобы начинка не вытекла.
- Противень застелите пекарской бумагой или смажьте растительным маслом.
- Выложите хачапури на противень, оставляя между ними пространство.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 220°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.
- Достаньте хачапури из духовки и сделайте углубления в центре каждого, аккуратно разбив туда яйца.
- Верните в духовку на 2-3 минуты, чтобы белок начал схватываться, а желток остался жидким.
- Достаньте из духовки, добавьте оставшиеся кусочки сливочного масла и сразу подавайте.
Хачапури по-аджарски традиционно едят руками, разрывая края теста и макая их в горячую сырно-яичную начинку. Приятного аппетита!
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