Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски

Ингредиенты

Для теста:

Мука – 500 г

Теплая вода – 250 мл

Сухие дрожжи – 1 пакетик (7 г)

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Для начинки:

Сулугуни или имеретинский сыр – 400 г

Сливочное масло – 50 г

Яйца – 2 шт.

Приготовление:

Подготовка теста: В теплой воде растворите сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активировались.

Просейте муку, добавьте соль и растительное масло.

Соедините жидкую часть с сухой, замесите мягкое эластичное тесто. Если необходимо, добавляйте муку понемногу, чтобы тесто не липло к рукам.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не увеличится вдвое.

Приготовление начинки: Натрите сулугуни на крупной терке.

Добавьте половину сливочного масла, порезанного на мелкие кусочки, и тщательно перемешайте.

Формировка хачапури: Разделите тесто на 4 равные части.

Каждую часть раскатайте в овальную лепешку длиной около 30 см.

На одну сторону лепешки выложите начинку, оставляя края свободными.

Сложите вторую половину лепешки поверх начинки, формируя лодочку. Хорошо защипните края, чтобы начинка не вытекла.

Выпекание: Противень застелите пекарской бумагой или смажьте растительным маслом.

Выложите хачапури на противень, оставляя между ними пространство.

Выпекайте в предварительно разогретой до 220°C духовке 15-20 минут до золотистой корочки.

Завершение приготовления: Достаньте хачапури из духовки и сделайте углубления в центре каждого, аккуратно разбив туда яйца.

Верните в духовку на 2-3 минуты, чтобы белок начал схватываться, а желток остался жидким.

Достаньте из духовки, добавьте оставшиеся кусочки сливочного масла и сразу подавайте.

Хачапури по-аджарски традиционно едят руками, разрывая края теста и макая их в горячую сырно-яичную начинку. Приятного аппетита!