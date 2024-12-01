Мнение: Про Сухановскую тюрьму

(из моего текста 2005 года)

Сухановка была «элитной» тюрьмой. На 150 заключенных здесь полагалось по штату 170 охранников. Камеры – только «одиночки». Тесные неимоверно. Койки в них откидывались в горизонтальное положение только на 6 ч на ночь, а в остальное время были подняты к стене. Заключенным полагалось все время сидеть на стуле перед дверью камеры, сложив руки на коленях, и смотреть туда, где расположен глазок надзирателя. За неисполнение указания полагался карцер. Надзиратели в «Сухановке» специально носили не сапоги, а мягкие тапочки, чтобы передвигаться практически неслышно. В камеру они заглядывали каждые 1,5 минуты.

Здесь сидели многие военачальники, арестованные уже после Великой Отечественной, деятели культуры (например, Бабель, Мейерхольд). Чекисты отправляли сюда и собственных «отступников» – например, сюда попал начальник Пушкинского НКВД Подмосковья, отказавшийся выполнять приказ о массовых арестах.

Заключенные здесь особенно часто сходили с ума. Например, генерал Сидякин, начальник СМЕРШ фронта. после пыток и избиений днем и ночью лаял по-собачьи. Другой заключенный вспоминает, как, сидя в карцере, он сутками (!) слышал повторяемую днем и ночью одну и ту же фразу: «Валя, скажите маме, что я еще жив! Валя, скажите маме…»

Окрестные жители, заставшие ТО время (т.е. 1937-1953) до сих пор отказываются разговаривать на тему тюрьмы. Боятся. Им говорят – «что вы! Сейчас уже давно можно обо всем говорить! Уже и книги вышли, и фильмы…», на что они мудро отвечают: «В этом году можно, а в следующем, глядишь, опять будет нельзя. Ничего не помним».

Есть легенда о каком-то местном враче, которого вызвали в «Сухановку» как-то ночью – вроде надо было оказать помощь какому-то заключенному, с которым «переусердствовали». По словам местных, он вернулся какой-то «сдвинутый», полубезумный. Все рассказывал о каких-то железных клетках, в которых сидят люди в лохмотьях, о том, что «кругом кровь, кровь…» После этого быстро исчез, куда – никто не знает.

Одна из местных жительниц, сейчас уже, понятно, бабушка, в возрасте 12 лет работала кем-то вроде домработницы на территории «Сухановки», в семье одного из служащих тюрьмы, видимо, из надзирателей. Она вспоминала, как ее хозяин по утрам просто смертельно не хотел идти на работу: садился на стуле посреди комнаты, не до конца застегнув форму, раскачивался и выл – «Не хочу! НЕ ХОЧУ!!» До тех пор, пока к нему не подходила жена и не говорила: «Да ладно, хватит. Иди давай!» И он шел. Из года в год.

А впрочем, ничего этого не было. Наш экскурсовод, Лидия Алексеевна Головкова, сообщила, что в прошлом году от имени мэрии Москвы исследователями был направлен запрос в ФСБ с просьбой дать сведения о том, сколько же на самом деле погибло людей в «Сухановке».

В официальном ответе сообщалось, что за все время функционирования Сухановской тюрьмы для особо опасных политических преступников в период 1938-1953 гг. умерло 2 (двое) заключенных (2005)