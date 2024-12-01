 

Рупор кремлевской пропаганды: Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ЗАКОНЧЕНА

01.12.2024, 3:35, Разное
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«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ЗАКОНЧЕНА. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого «лоха!» Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке ручкой» (с) Дональд Трамп

К вопросу о том, можно ли будет с США договариваться…
Только в коленно-локтевой.

Дивный новый мир будет строится не через договоренности с США, а через борьбу с ними.

Источник: Colonel Cassad


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