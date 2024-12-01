 

ТЕСТ: только грамотей сможет употребить эти слова во множественном числе

01.12.2024, 3:20, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Стороны подписали мирные…

А. договоры

Б. договора

2. Килограмм…

А. вафель

Б. вафлей

3. Как во множественном числе будет слово “шило”?

А. Шилья

Б. Шило

4. Ткань для…

А. шаровар

Б. шароваров

5. Много…

А. патронов

Б. патрон

6. Купите…

А. помидоров

Б. помидор

7. Наши дорогие…

А. доктора

Б. докторы

ОТВЕТЫ

1. А. Договоры

2. А. вафель

3. А. Шилья

4. А. шаровар

5. А. патронов

6. А. помидоров

7. А. доктора


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