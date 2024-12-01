 

Рупор кремлевской пропаганды: КНДР пригласили на военный парад на 9 мая

01.12.2024, 0:15, Разное
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На параде на 9 мая может пройти парадная коробка северокорейских военных..
Официальное приглашение уже передано товарищу Ким Чен Ыну.
Так что в следующем году северные корейцы могут пройти на Красной площади.
Собственно, Красная Армия в 1945 году помогала корейцам обрести свободу и независимость от японской оккупации.

Было бы логично в следующем году на мероприятия по случаю 80-й годовщины победы над империалистической Японией также провести военный парад и пригласить туда корейцев и китайцев.

Источник: Colonel Cassad


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