Рупор кремлевской пропаганды: КНДР пригласили на военный парад на 9 мая

На параде на 9 мая может пройти парадная коробка северокорейских военных..

Официальное приглашение уже передано товарищу Ким Чен Ыну.

Так что в следующем году северные корейцы могут пройти на Красной площади.

Собственно, Красная Армия в 1945 году помогала корейцам обрести свободу и независимость от японской оккупации.

Было бы логично в следующем году на мероприятия по случаю 80-й годовщины победы над империалистической Японией также провести военный парад и пригласить туда корейцев и китайцев.

—