Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане

Ингредиенты Для риса: Рис (лучше всего использовать жасминовый или басмати) – 150 г

Вода – 300 мл

Соль – щепотка Для тунца: Свежий тунец – 250 г

Оливковое масло – 1 ст. ложка

Соевый соус – 1 ст. ложка

Кунжутное масло – 1/2 ч. ложки (опционально)

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Семена кунжута – 1 ч. ложка Для авокадо: Спелое авокадо – 1 шт.

Сок половины лайма или лимона

Соль – щепотка Для подачи: Листья салата или шпината – для украшения

Лайм или лимон – дольками для сервировки Инструкции Готовим рис: Промойте рис несколько раз под холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.

Залейте рис водой в соотношении 1:2 (то есть на 150 г риса нужно 300 мл воды).

Добавьте щепотку соли и доведите воду до кипения.

Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис примерно 15–20 минут, пока вся вода не впитается.

После приготовления оставьте рис под крышкой еще на 5–10 минут, чтобы он стал мягким и рассыпчатым. Маринуем тунец: Нарежьте свежий тунец на небольшие кубики размером примерно 2×2 см.

В небольшой миске смешайте оливковое масло, соевый соус, кунжутное масло (если используете), соль и перец.

Обваляйте кусочки тунца в маринаде и оставьте на 10–15 минут. Готовим авокадо: Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.

Нарежьте мякоть авокадо на мелкие кубики.

Полейте авокадо соком лайма или лимона и слегка посолите, чтобы сохранить цвет и добавить кислинку. Обжариваем тунец: Разогрейте сковороду на среднем огне.

Выложите замаринованные кусочки тунца на горячую сковороду и обжарьте их с каждой стороны по 30 секунд до легкой корочки. Тунец должен оставаться розовым внутри.

Переложите обжаренный тунец на тарелку и посыпьте семенами кунжута. Сборка блюда: На дно тарелки выложите готовую порцию риса.

Сверху распределите кубики авокадо.

Поверх авокадо аккуратно разложите кусочки обжаренного тунца.

Украсьте листьями салата или шпината и дольками лайма или лимона. Подача: Подавать блюдо лучше всего сразу после сборки, чтобы авокадо сохранило свою свежесть, а тунец оставался теплым. Приятного аппетита!