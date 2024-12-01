 

Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане

01.12.2024, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ингредиенты

Для риса:

  • Рис (лучше всего использовать жасминовый или басмати) – 150 г
  • Вода – 300 мл
  • Соль – щепотка

Для тунца:

  • Свежий тунец – 250 г
  • Оливковое масло – 1 ст. ложка
  • Соевый соус – 1 ст. ложка
  • Кунжутное масло – 1/2 ч. ложки (опционально)
  • Соль и черный молотый перец – по вкусу
  • Семена кунжута – 1 ч. ложка

Для авокадо:

  • Спелое авокадо – 1 шт.
  • Сок половины лайма или лимона
  • Соль – щепотка

Для подачи:

  • Листья салата или шпината – для украшения
  • Лайм или лимон – дольками для сервировки

Инструкции

  • Готовим рис:
    • Промойте рис несколько раз под холодной водой, чтобы удалить лишний крахмал.
    • Залейте рис водой в соотношении 1:2 (то есть на 150 г риса нужно 300 мл воды).
    • Добавьте щепотку соли и доведите воду до кипения.
    • Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис примерно 15–20 минут, пока вся вода не впитается.
    • После приготовления оставьте рис под крышкой еще на 5–10 минут, чтобы он стал мягким и рассыпчатым.
  • Маринуем тунец:
    • Нарежьте свежий тунец на небольшие кубики размером примерно 2×2 см.
    • В небольшой миске смешайте оливковое масло, соевый соус, кунжутное масло (если используете), соль и перец.
    • Обваляйте кусочки тунца в маринаде и оставьте на 10–15 минут.
  • Готовим авокадо:
    • Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
    • Нарежьте мякоть авокадо на мелкие кубики.
    • Полейте авокадо соком лайма или лимона и слегка посолите, чтобы сохранить цвет и добавить кислинку.
  • Обжариваем тунец:
    • Разогрейте сковороду на среднем огне.
    • Выложите замаринованные кусочки тунца на горячую сковороду и обжарьте их с каждой стороны по 30 секунд до легкой корочки. Тунец должен оставаться розовым внутри.
    • Переложите обжаренный тунец на тарелку и посыпьте семенами кунжута.
  • Сборка блюда:
    • На дно тарелки выложите готовую порцию риса.
    • Сверху распределите кубики авокадо.
    • Поверх авокадо аккуратно разложите кусочки обжаренного тунца.
    • Украсьте листьями салата или шпината и дольками лайма или лимона.
  • Подача:
    • Подавать блюдо лучше всего сразу после сборки, чтобы авокадо сохранило свою свежесть, а тунец оставался теплым.

    • Приятного аппетита!


    Смотреть комментарииКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    30.11 / Три самых лучших рецепта маринада для шашлыка

    30.11 / Министр обороны России передал “дружеский привет от Путина” Ким Чен Ыну

    30.11 / Еврейский студент подвергся нападению в центре Дублина

    30.11 / В Лондоне забросали камнями автобус, в котором ехали ученики еврейской школы

    30.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1011-й день войны

    30.11 / В Грузии в ходе второй ночи протестов задержаны более 100 человек

    30.11 / Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям

    30.11 / Сотрудники спецназа обвинены в разбойных нападениях на стриптиз-клубы во Владивостоке

    29.11 / Беспилотник сбросил краску на территорию посольства РФ в Стокгольме

    29.11 / Дорожные службы Подмосковья обработали более 7,5 тыс. км дорог против скользкости

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта →

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:

    PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

    18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Яндекс.Метрика