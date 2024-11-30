Мнение: Если не коммунисты, то кто?

Представьте, что Ленин в 1917 году не смог захватить власть в России. Допустим, шёл Ильич уже в 1917 году в немецкое посольство, но встретил по дороге мудрого старца, имел с ним долгую беседу, а потом сжёг «Капитал» в камине и ушёл замаливать свои грехи в монастырь.

Историк-русист Вячеслав Мартин спрашивает, какой государственный строй был бы тогда оптимален для избежавшей чумы марксизма России. На выбор предлагает четыре варианта:

1. Самодержавие. Как до 1905 года.

2. Думская монархия, то есть как после 1905 года. Дума есть, но реальной власти у нее нет, правительство назначает царь.

3. Республика имени А. Ф. Керенского. Лично мне сомнительно.

4. Военная диктатура имени адм. А. В. Колчака. Но на какой период тогда? 20 лет. Или больше.

В комментариях многие склонялись к самодержавию в разных видах: с парламентом или без. Тут однако тоже потребовались уточнения:

Допустим, [монархия с парламентом]. Но на какой образец можно ориентироваться?

1. Прусский, точнее рейхстаг при Вильгельме II, ведущая роль кайзера в военной сфере и во внешней политике.

2. Сложная система “сдержек и противовесов” как в США лет 50 назад. Две партии. Сильный Верховный суд (в нашем случае — Правительствующий Сенат). А сверху как медиатор — император с очень сильными полномочиями. Близко к Пятой республике генерала Шарля Де Голля.

3. Парламентская монархия, те совет министров Российской Империи назначает император по итогам выборов в Госдуму.

В общем, коллеги, полная ветка обсуждения здесь (ссылка), а я считаю важным переадресовать вопрос в зал.

Как полагаете, какое государственное устройство стало бы для России в 20-м веке оптимальным? Лично у меня есть мнение, но из соображений чистоты эксперимента я сегодня придержу его при себе.