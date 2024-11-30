Рупор кремлевской пропаганды: Медаль “За вклад в реализацию государственной программы вооружений”

Награжден ведомственной медалью МО РФ "За вклад в реализацию государственной программы вооружения".

Без усилий читателей канала по обеспечению целого ряда процессов материально-технической помощи нашим вооруженным силами на Украине, этой медали конечно же не было бы. Спасибо всем причастным и неравнодушным. И отдельное спасибо Чингису Дамбиеву за его работу.

Работаем дальше на Победу.

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