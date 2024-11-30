Мнение: Авиалайнеры со смешанным крылом, 10-тонный дрон и китайские самолёты-невидимки

1. Американские стартапы откопали подшивку старых выпусков «Науки и Техники» — разрабатывают пассажирские самолёты типа «летающее крыло» (ссылка):



…В 2023 году представители JetZero сообщили, что инженеры компании разрабатывают реактивный авиалайнер Z5, выполненный по схеме «смешанное крыло». По словам разработчиков, машина будет использовать на 50 процентов меньше топлива (во что довольно сложно поверить) по сравнению с современными пассажирскими самолетами, что существенно сократит эксплуатационные расходы и сделает трансконтинентальные перелеты относительно дешевыми. Кроме того, Z5 станет гораздо вместительнее большинства авиалайнеров.

Новый самолет рассчитан на перевозку 250 пассажиров, его конструкция сможет выдерживать более высокий, чем у обычных авиалайнеров, перепад давления между внутренними отсеками и внешней средой. Высота крейсерского полета составит примерно 14 тысяч метров, дальность полета — почти 10 тысяч километров, размах крыла — 61 метр.

Z5 сможет работать в любом аэропорту, который способен обслуживать большинство самолетов компаний Airbus и Boeing. Кроме того, JetZero хочет сделать свой самолет со смешанным крылом на 100 процентов совместимым со всеми возможными видами топлива класса SAF (Sustainable Aviation Fuel, то есть биотопливо).

Крылья или фюзеляж также обеспечат достаточно места для хранения необходимого количества водорода в качестве топлива (очевидно, при условии существенного сокращения дальности полета).

Компания планирует запустить Z5 в производство уже в 2030 году — предположительно, он заменит Boeing 757 и Boeing 767.

Другой стартап, Natilus, обещает также к 2030 году создать «лайнер, который будет на 40% вместительнее и сможет перевозить до 200 пассажиров на межконтинентальных рейсах, сокращая выбросы на 50% и расход топлива на 30% по сравнению с традиционными самолетами» (ссылка).

Было бы неплохо. С моим ростом (2 метра) обычные пассажирские самолёты не очень комфортно. Если в новых будет больше места, я буду рад. С другой стороны, современные технологии решают проблему перелётов и с другой стороны: интернет развился до такой степени, что уже и летать-то никуда не надо, почти всё можно сделать удалённо.

2. Китай готовится к воссоединению с Тайванем, активно экспериментирует с новыми моделями летающих боевых дронов, включая их тяжёлые и «невидимые» разновидности (ссылка):



Появились новые изображения и видео, на которых предположительно показана последняя версия китайского боевого беспилотного аппарата Caihong-7 (CH-7) Long-Endurance Drone. Предполагается, что CH-7 имеет взлетную массу до 10 тонн, может развивать скорость до 926 км/ч и находиться в воздухе до 15 часов, а также оснащен стелс-технологиями. Дрон предназначен для длительных разведывательных миссий на большой высоте, проникновения в воздушное пространство противника и сбора данных. Ожидается, что аппарат будет предлагаться и на экспорт.

3. Китайцы утверждают, что придумали дешёвый способ сделать свои самолёты невидимыми для радаров (ссылка):

Лабораторные испытания показали, что покрытие эффективно поглощает низкочастотные электромагнитные волны, движущиеся под разными углами. При этом толщина защитного слоя не превышает толщины листа обычной офисной бумаги. Прежде такое соотношение характеристик считалось невозможным. <…>

Новый материал, разработанный специалистами Оборонного научно-технического университета НОАК способен преобразовать в тепло электромагнитные волны длиной от 70 до 20 см. Этот диапазон охватывает большинство рабочих длин волн современных военных радаров: диапазоны сантиметровых и дециметровых длин волн.

Малый вес, гибкость и простота массового производства делают этот материал подходящим для изготовления покрытия для военной авиации и других систем вооружения, требующих малозаметности.