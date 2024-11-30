Еврейский студент подвергся нападению в центре Дублина
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23-летний еврей получил сотрясение мозга после того, как на него напали трое мужчин в одном из ночных клубов Дублина, пишет Irish Times.
Пострадавший, недавно приехавший из США, чтобы учиться в Ирландии, рассказал, что один из мужчин спросил его: “Ты еврей?”, а получив ответ, напал на него с кулаками.
Полиция подтвердила, что расследует инцидент как нападение, совершенное на почве ненависти.
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