 

Еврейский студент подвергся нападению в центре Дублина

30.11.2024, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

23-летний еврей получил сотрясение мозга после того, как на него напали трое мужчин в одном из ночных клубов Дублина, пишет Irish Times.

Пострадавший, недавно приехавший из США, чтобы учиться в Ирландии, рассказал, что один из мужчин спросил его: “Ты еврей?”, а получив ответ, напал на него с кулаками.

Полиция подтвердила, что расследует инцидент как нападение, совершенное на почве ненависти.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / В Лондоне забросали камнями автобус, в котором ехали ученики еврейской школы

30.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1011-й день войны

30.11 / В Грузии в ходе второй ночи протестов задержаны более 100 человек

30.11 / Британцы гадают, что будет с королевой Камиллой, когда на трон взойдет Уильям

30.11 / Сотрудники спецназа обвинены в разбойных нападениях на стриптиз-клубы во Владивостоке

29.11 / Беспилотник сбросил краску на территорию посольства РФ в Стокгольме

29.11 / Дорожные службы Подмосковья обработали более 7,5 тыс. км дорог против скользкости

29.11 / В России произошел сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи

29.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1010-й день войны

29.11 / 5 вариантов приготовления гратена – побалуйте себя разными вкусами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика