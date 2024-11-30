 

Швейцарская церковь открыла в Люцерне исповедальню с ИИ-Иисусом

30.11.2024, 16:55, Разное
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Группа энтузиастов-теологов провела эксперимент в церкви города Люцерн в Швейцарии, установив в кабинке для исповеди компьютер со специальной версией искусственного интеллекта. Его в шутку назвали «электронным Иисусом», что отражает два ключевых фактора. Во-первых, данный ИИ обучен на теологических текстах и адаптирован для ведения бесед на религиозные темы. Во-вторых, это безликая и полностью беспристрастная машина, поэтому прихожане могут быть с ней предельно откровенными.

Результат эксперимента, как и ожидалось, оказался противоречив. Побеседовать с ИИ-Иисусом согласились более тысячи человек, большинство из которых отнеслись к задаче со всей серьезностью. Кто-то получил позитивный опыт, другие негативный, так как ИИ оказался неспособен распознавать эмоции и тонкие чувства исповедующихся. Из-за этого его реакция на проблемы живых и душевно страдающих людей порой была неуместной.

С другой стороны, ИИ продемонстрировал важнейшее качество – он «выслушивал» любого человека, независимо от его проблем. И не осуждал никого, по крайней мере, напрямую, потому что именно так запрограммирован. Получается двоякая ситуация – ИИ способен говорить и воспринимать информацию на более чем сотне языков и не отказывает никому в исповеди. Но он никак не способен помочь людям с их проблемами, зато всегда готов их выслушать. Эксперимент признали полезным, но неудачным.Источник &#8212 The Guardian


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