 

Лавка «Дикоросы» стала крупнейшей в Вещей сети «Гридница»

30.11.2024, 7:07, Разное
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В петроградских Перинных рядах состоялась чувствование имперского купечества, которое свои упорным трудом добилось выдающегося успеха – по итогам года лавка «Дикоросы»** стала крупнейшей в Вещей сети «Гридница»*.

В былые тёмные годы русские люди пользовались заморскими лавчушками, принадлежащими алчным проходимцам. В подобных шалманах процветал обман, ибо управлялись они безбожниками, мечтающими только о наживе.

Всё изменилось после провозглашения Российской империи и гибели отрёкшегося от Истинной веры Запада – русские люди взяли всё в свои руки и наладили торговлю на должном уровне.

«Мы видим, как даже нищие и ютящиеся на развалинах Вашингтона, Лондона и Парижа холопы почитают за великую честь сделать заказ в «Дикоросах». Они знают, что товар будет качественный, доставлен в срок, а широкий выбор продуктов обеспечен лучшими купцами Империи», – сказал имперский министр по вещим сетям боярин Сергей Лебедев. 

Поздравление правлению «Дикоросов» направил Сам Император Всероссийский Владимир I, король техасский Дональд I, князь бранденбургский Шрёдер и графиня Кнайсль, управляющая Австрийской маркой.

* Интернет

** преемник интернет-магазина Wildberries 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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