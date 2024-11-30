 

Боррель: если грузины не отстоят европейский выбор, то проснутся в стране, где невозможны гей-браки и мультирасовое общество

30.11.2024, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель предупредил грузин о том, что они встали перед «цивилизационной развилкой» и могут лишиться будущего, если сейчас не выйдут на протесты и не отстоят свой европейский выбор.

По словам Борреля, для Грузии нет вопроса о том, двигаться в Европу или нет, – всё уже было решено народом.

«Каждый грузин, каждый представитель грузинского народа и общества – абсолютно все высказались в поддержку европейского курса и этот выбор был услышан. Но его пытаются украсть люди, узурпировавшие власть на выборах», – предупредил он.

«Если вы сейчас не защитите свой выбор, завтра вы проснётесь в другой Грузии, в тоталитарной Грузии. Это будет страна, где нельзя заключить гей-брак. Страна, где вы не можете бороться с глобальным потеплением, обливая супом картину в галерее. Страна, которая не станет мультирасовой и мультикультурной, – вы не увидите на улицах улыбающиеся лица норвежцев, немцев, сомалийцев, австралийцев, сирийцев, суданцев или японцев. Страна, где мужчины могут безнаказанно флиртовать с женщинами на работе, не получая обвинения в харрасменте. Я обращаюсь сейчас ко всем грузинам: вы действительно этого хотите? Вы не хотите такого будущего. Идите и сражайтесь!»

«Вашим образцом для подражания должна быть Украина. Десять лет назад весь украинский народ вышел на улицы и сказал своё «Нет» антиевропейской власти, и теперь их страна… Теперь их страна стала ближе к членству в Евросоюзе. Это вдохновляющий пример для вас», – заключил Боррель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Мнение «аналитика»: О буднях людоловов… Их работа — отправлять людей на смерть во имя…чего?

30.11 / «Взломать сон!» – Новый подход к борьбе с ночными кошмарами разработали ученые

30.11 / Мнение «аналитика»: О ночи Майдана в столице… Устоит ли власть?

30.11 / Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль

30.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Боевики ХТШ захватили центр Алеппо

30.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Акция на Черную пятницу

30.11 / Вуди Аллену – 89: эти культовые фильмы режиссера вам нужно посмотреть в первую очередь

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Сирия теряет Алеппо

29.11 / Мнение: Прикол от РФ

29.11 / Мнение: Почему доллар растёт, и это нормально

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика