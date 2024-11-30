Боррель: если грузины не отстоят европейский выбор, то проснутся в стране, где невозможны гей-браки и мультирасовое общество

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель предупредил грузин о том, что они встали перед «цивилизационной развилкой» и могут лишиться будущего, если сейчас не выйдут на протесты и не отстоят свой европейский выбор.

По словам Борреля, для Грузии нет вопроса о том, двигаться в Европу или нет, – всё уже было решено народом.

«Каждый грузин, каждый представитель грузинского народа и общества – абсолютно все высказались в поддержку европейского курса и этот выбор был услышан. Но его пытаются украсть люди, узурпировавшие власть на выборах», – предупредил он.

«Если вы сейчас не защитите свой выбор, завтра вы проснётесь в другой Грузии, в тоталитарной Грузии. Это будет страна, где нельзя заключить гей-брак. Страна, где вы не можете бороться с глобальным потеплением, обливая супом картину в галерее. Страна, которая не станет мультирасовой и мультикультурной, – вы не увидите на улицах улыбающиеся лица норвежцев, немцев, сомалийцев, австралийцев, сирийцев, суданцев или японцев. Страна, где мужчины могут безнаказанно флиртовать с женщинами на работе, не получая обвинения в харрасменте. Я обращаюсь сейчас ко всем грузинам: вы действительно этого хотите? Вы не хотите такого будущего. Идите и сражайтесь!»

«Вашим образцом для подражания должна быть Украина. Десять лет назад весь украинский народ вышел на улицы и сказал своё «Нет» антиевропейской власти, и теперь их страна… Теперь их страна стала ближе к членству в Евросоюзе. Это вдохновляющий пример для вас», – заключил Боррель.

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