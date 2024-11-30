Сотрудники спецназа обвинены в разбойных нападениях на стриптиз-клубы во Владивостоке

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30.11.2024, 8:10, Новости дня
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Сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний предъявили обвинение в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека.

РИА Новости со ссылкой на ГУФСИН пишет о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения. Источник в силовых структурах пояснил, что “сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке”: выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги. Сначала были задержаны четверо подозреваемых, позже пятого соучастника задержали в Сочи.

Следственный комитет РФ по Приморью заявляет: “Следствием установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и специальные средства (служебные радиостанции, электрошоковые устройства и наручники), под видом сотрудников правоохранительных органов, якобы осуществляющих следственно-оперативные мероприятия в помещении, в котором проводились развлекательные мероприятия, открыто похитили денежные средства в сумме 200 000 рублей, распределив их между всеми участниками организованной группы. Кроме того, фигуранты планировали склонить организатора мероприятий к прекращению указанной деятельности, путем его похищения, однако не довели свой преступный умысел до конца, поскольку в указанном помещении последнего не оказалось”.

Одному фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 3 ст. 126 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение похищения человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, взрывных устройств). Второму фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. “а” ч. 3 ст. 126 УК РФ.


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