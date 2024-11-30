«Взломать сон!» – Новый подход к борьбе с ночными кошмарами разработали ученые

Исследователи нашли способ помочь людям, страдающим от частых страшных снов, навсегда избавиться от них.

Кошмары — это не просто неприятный сон, от которого можно легко избавиться. Для многих людей они могут стать настоящей проблемой, особенно если они случаются регулярно. Около 85% людей видят кошмары хотя бы раз в год, но для 4% это еженедельное, а иногда и ночное явление. Специалисты по сну нашли интересный способ помочь этим людям — «взломать» их кошмары и навсегда избавиться от них.

Исследователь сна, доктор Мэтт Уокер из Калифорнийского университета в Беркли, предлагает метод, называемый терапией репетиций образов. Суть метода заключается в том, чтобы переписать кошмар, заменив пугающие элементы на менее страшные или даже позитивные.

– Это похоже на редактирование документа, – объясняют исследователи. – Вы берете страшный фрагмент и заменяете его чем-то нейтральным или позитивным.

Пациенты, страдающие от ночных кошмаров, вместе с терапевтом анализируют свой самый мучительный сон, изучая все детали и потенциальные факторы стресса, которые могли его вызвать. Затем они «переписывают» конец, создавая новый, позитивный финал.

Этот подход был разработан еще в 1978 году, но и по сей день остается эффективным инструментом в борьбе с ночными кошмарами. Он особенно полезен для людей, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), у которых тревожные сны наблюдаются в 96% случаев. Терапия репетиций образов позволяет пациентам заново пережить травматический опыт в безопасной и контролируемой среде, заменив страшный финал сна на более спокойный и позитивный.

Доктор Уокер приводит пример сна об автомобильной катастрофе. Пациент, чей автомобиль мчится к оживленному перекрестку и не может затормозить, просыпается в момент столкновения. В терапии он меняет финал, представляя альтернативный способ остановки машины. Этот новый образ пациент визуализирует каждый день в течение недели, по 20 минут.

– Мозг усваивает обновленную версию сна за счет консолидации памяти, – объясняет доктор Уокер. – И чем чаще вы репетируете новый финал, тем реже будет появляться старый кошмар.

Этот метод требует времени и усилий со стороны пациента, но, как показывает практика, одного сеанса терапии достаточно, чтобы увидеть результаты. Техника преодоления ночных кошмаров эффективна и позволяет людям навсегда избавиться от страха заснуть и увидеть новый кошмар.

Специалисты по сну продолжают изучать эту область, надеясь помочь еще большему количеству людей обрести спокойный сон и избавиться от ночных страхов. Исследования, подобные работе доктора Уокера, открывают новые возможности в терапии и помогают людям по всему миру.

Исследователи также отмечают, что этот метод может быть полезен не только для людей с ПТСР, но и для тех, кто просто хочет улучшить качество своего сна и избавиться от редких, но пугающих кошмаров. Регулярная практика визуализации позитивных образов может помочь укрепить психическое здоровье и повысить устойчивость к стрессу.

Этот метод терапии является еще одним примером того, как наше понимание работы мозга и памяти может привести к инновационным решениям в области психического здоровья.