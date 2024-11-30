 

Мнение «аналитика»: О ночи Майдана в столице… Устоит ли власть?

30.11.2024, 6:45, Разное
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Да уж, беспокойная ночка в столице. Шумная. Особенно в центре.

Одни люди (гражданские) вытаскивают из дворов на улицы мусорные баки, скамейки и другие предметы для возведения баррикад. Другие люди (служивые) всячески пытаются этому помешать. И те, и другие не очень многочисленны, по правде говоря. Но грохоту много с обеих сторон.

В целом активно настроенные протестующие граждане пытаются помешать бойцам спецназа, оттесняющим собравшихся. С обеих сторон жарко. Силовики применяют спецсредства и водомёты, демонстранты бросают пиротехнику.

Это — #столица. Это — Тбилиси. Это — «Евромайдан» по-грузински. Сходства с украинским добавляет тот факт, что на стороне протестующих важные политики и влиятельные депутаты. Отличие — пока полиция не стесняется применять силу. Но, возможно, это всё до той поры, пока не начали прибывать недовольные из регионов. Хотя… Будут ли они в товарных количествах?

Вот и посмотрим, был ли у президента Украины Виктора Януковича шанс решить вопрос силой, действуй он жёстко с самого начала?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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