 

Освободившаяся от опеки отца Бритни Спирс попала под жесткий контроль

30.11.2024, 4:10, Новости дня
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В этом месяце она разорвала последнюю финансовую связь с бывшим мужем Кевином Федерлайном, прекратив выплаты алиментов на их младшего сына, который уже достиг совершеннолетия. Но полная свобода для Бритни пока остаётся недосягаемой.

Долгие годы Бритни боролась с зависимостями, включая алкоголь и наркотики. Несмотря на то что сейчас ее состояние значительно улучшилось, и она смогла отвернуться от разрушительных привычек и токсичных отношений, говорить о полной победе над недугом еще рано. По словам инсайдеров, певица сейчас трезва и ведет более осознанный образ жизни. Она иногда позволяет себе выпить бокал вина, но не испытывает с этим проблем. Вокруг неё находятся люди, которые следят за ее состоянием и помогают не сбиваться с намеченного пути.

Недавние сообщения из зарубежной прессы указывают на то, что Бритни начинает восстанавливать отношения со своими детьми. Младший сын Джейден Джеймс, по слухам, общается с матерью тайком от своего отца. Инсайдеры утверждают, что Кевин не догадывается о том, что его сын проводит время с Бритни. Это воссоединение может стать важным шагом для певицы на пути к восстановлению семейных связей.

Следует отметить, что в мире шоу-бизнеса подобные ситуации часто становятся предметом обсуждений и спекуляций. Например, Джессика Симпсон также делилась своей борьбой с зависимостями и недавно отметила семь лет трезвости. Такие истории вдохновляют многих людей, показывая, что восстановление возможно.


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