Рупор кремлевской пропаганды: Боевики ХТШ захватили центр Алеппо

Боевики в цитаделе Алеппо.

Ее удерживали даже в годы осады, а сейчас сдали без боя.

Просто зафиксируйте, что город-миллионник был практически без боя сдан САА. На 2023-й год там проживало почти 3,9 млн. человек.

Винить Иран или Россию тут бессмысленно, если сирийская армия просто не стала защищать второй по величине город в стране, сдав его не самой крупной в общем-то группировке противника, которая кратно уступала по численности группировке, которая безуспешно штурмовала Алеппо летом-осенью 2016-го года.

Россия конечно без сирийцев не могла удерживать город, учитывая, что там были только ССО и ВКС. Ни наших регуляров, ни Вагнера там в сколь-нибудь значимых кол-вах там не было.

Как не было и ливанцев из "Хезболлы", которые в самый кризисный момент наступления боевиков в 2016 году через Рамусех стояли насмерть на цементном заводе и не пропустили врага. Основные силы "Хезболлы" сейчас заняты в Ливане. Иранские прокси в основном развернуты в других регионах Сирии. Для развертывания в районе Алеппо им требовалось от 5 дней, которых им конечно никто не дал.

Последствия произошедшего для Сирии будут серьезные. Достанется курдам в Таль-Рифате, осложнится ситуация для КСИР, а наверняка усилится давление на наши позиции в Латакии.

Ну и в воздухе висит вопрос – где остановится счастливый драп в провинции Алеппо?

И что еще можно сдать таким же чудесным образом. Число желающих проверить это в ближайшей перспективе явно возрастет.

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