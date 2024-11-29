Рупор кремлевской пропаганды: Сирия теряет Алеппо

Сирия находится в процессе потери контроля над Алеппо.

Потеряна не только вся сельская местность к западу от Алеппо, но и часть западных кварталов города, которые в 2016 году брали с таким трудом.

Сирийские войска по большей части не оказывают сопротивление и просто бегут, бросая технику и боеприпасы.Отмечаются факты подкупа ряда сирийских командиров. Дивизия республиканской гвардии просто развалилась без особо серьезного нажима. Отдельные контратаки и узлы сопротивления не отменяют просто факта развала большого участка фронта, в котором сейчас зияет огромная дыра. Кто в этом виноват – разбор полетов еще предстоит.

Российских войск там почти нет (работают только ССО и авиация), как собственно и иранцев с ливанцами не очень много, поэтому удерживать фронт проблематично. Потерю несколько сотен боевиков ХТШ и СНА могут себя позволить. Захват Алеппо все спишет, тем более, что трофеев они уже нормально так набрали, а дешевого мяса еще навербуют.

Велика вероятность, что в ближайшее время противник займет либо часть, либо вообще весь город. Если САА удержит хотя бы часть восточного Алеппо, это будет зацепкой для последующих операций по восстановлению контроля над городом. Очень надеюсь, что у них хотя бы это получится.

В случае полной утраты города это будет крупнейшим поражением САА с 2016 года, а также серьезным имиджевым ударом по России и Ирану. Своеобразный ремейк Пальмиры-2016.

Если город потеряют, возвращать его будет сложно, не говоря уже о том, что его в очередной раз уработают авиацией и артиллерией.

Население города сейчас спасается самостоятельно, губернатор уже свалил, что будет с курдами в Алеппо, а также в районе Таль-Рифата, вопрос интересный.

В целом, тяжелая ситуация.

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