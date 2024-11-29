 

Мнение: Прикол от РФ

29.11.2024, 22:55, Разное
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В сети посчитали, что человек, вложивший в 2008 году $1000 в акции “Газпрома”, сейчас мог бы реализовать этот актив и получить… $11! Одиннадцать долларов!
Однако, жалобу можно дополнить: человек, в поисках наживы в 2008 году вложивший 1000 своих кровных долларов в Газпром, рискует нынче помимо жалких 11 баксов еще и сгореть в ядерном апокалипсисе. Вот это, я считаю, настоящая подстава со стороны России. Это – облом почище потери собственных инвестиций. Не только теряешь деньги, но и сгораешь в ядерном огне. Настоящее кидалово.

Источник: Размышления вольного социолога


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