Рупор кремлевской пропаганды: Голосование за новую 1000-рублевую купюру

На сайте ЦБ открылось голосование по поводу изображения для обновленной купюры в 1000 рублей. Купюра будет посвящен Приволжскому Федеральному Округу. Предлагается выбрать из большого кол-ва местных достопримечательностей. Выбрать можно только один из вариантов.

Проголосовать можно здесь https://cbr.ru/cash_circulation/simvoly-dlya-banknot/1000/

Я проголосовал за памятник из Самары.

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