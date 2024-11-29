 

Пугачева стремительно лысеет: Спит в парике

29.11.2024, 21:35, Новости дня
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Несмотря на свой возраст, певица Алла Пугачева продолжает появляться на публике с объемными прическами. Однако поклонники заметили, что густые локоны певицы не являются ее родными. Певица стала использовать искусственные пряди, поскольку стремительно лысеет . Об этом рассказал известный стилист Александр Данилов. Он также отметил, что Алла Борисовна со временем потеряла часть своих волос и выпадение может продолжиться. Потерю части шевелюры Примадонны стилист заметил еще до ее отъезда за границу. На светских мероприятиях было заметно, что пышная прическа звезды постепенно увядает.

По мнению Данилова, сейчас Пугачева практически постоянно носит парик. Он даже предположил, что Алла Борисовна спит в парике.

“Думаю, что она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом”, – добавил эксперт.

Стилист отметил, что исполнительница очень удачно подобрала цвет шиньона, он практически сливается с ее собственными волосами. Но Александр опасается, что вскоре Примадонне некуда будет лепить искусственные пряди.

Напомним, недавно Пугачеву увидели в компании мужа на улицах Кипра. По слухам, она боится выходить на улицу без супруга, поскольку опасается нападения. Певица была одета в белый костюм, кроссовки и бейсболку. Скорее всего, она не хотела, чтобы ее узнали. По фото, которое сняли журналисты похоже, что Примадонна вышла без накладных волос.


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